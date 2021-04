Remdesivir chceme dostat do tabletek. Funguje i na mutace, říká český vývojář

Loni jste řekl, že si o Remdesiviru povídáte i s rodinou u večeře. Ještě to tak stále je, nebo už probíráte jiné antivirotikum?

Samozřejmě je to pořád aktuální, ale témat týkajících se koronaviru je víc. Třeba vakcinace a kdy přijdou členové rodiny na řadu. Loni bylo diskusí k Remdesiviru u našeho stolu více. Během zimní vlny byly ve Spojených státech hospitalizovány více než dva miliony pacientů a nejméně u poloviny se použil Remdesivir. To je velký úspěch. Tím, že Remdesivir v USA získal povolení od FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) koncem října a teď už je schválen ve více než padesáti zemích, jsme pokročili k dalším tématům, třeba k dalším formám Remdesiviru, ať už je to jeho inhalační, nebo orální forma.

Během jednoho roku by se nám mělo podařit zjistit, jestli orální forma je užitečná na léčbu pacientů s covidem. Tomáš Cihlář víceprezident firmy Gilead Sciences