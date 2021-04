Gregorová: Musíme se připravit na další krok Ruska, chci protlačit rezoluci

Probíráte již na půdě Evropského parlamentu, jestli a případně jak budou europoslanci reagovat na současné dění kolem vyhoštění osmnácti pracovníků ruské ambasády v Česku?

Příští týden má být plenární zasedání. Už teď jsou termíny na nachystání rezolucí. Já s mými kolegy se snažíme protlačit to, aby tam byla jak debata, tak rezoluce k této situaci. Zatím to vypadá, že to má všeobecně spíše podporu, ale ještě uvidíme, jestli to bude jenom konkrétně o situaci v České republice, nebo jestli se k tomu přidá i situace na Ukrajině a s Alexejem Navalným.

Co od rezoluce očekáváte?

Osobně očekávám silné zastání České republiky a případně i zemí, kterých se týkají ty další případy, abychom měli silnou podporu. Protože se nacházíme ve velmi zranitelné pozici, kdy už teď z ruské ambasády odvolali naše diplomaty. Domnívám se, že to není jediný krok, který Rusko udělá a na který se musíme připravit. Takže například to, že Evropská unie nadále počítá se sankcemi, případně je ochotná je zvyšovat, pro nás bude důležitý signál.

A na praktické rovině?

Jsou to věci typu toho, že naši čeští občané, kteří jsou v Rusku, se budou moci obracet na jiné konzuláty v případě, že bude ve finále česká ambasáda uzavřena a podobně. Není to jen bezpečnostní záruka. A je opravdu důležité, abychom měli jasné diplomatické zastání.

Jaká je vlastně funkce takové rezoluce?

Jedná se o standardní diplomacii. Snažíme se řešit věci mírovou, diplomatickou cestu a využívat spíše takzvanou soft power (doslovně měkkou sílu, pozn. red.). Samozřejmě tam, kde to už překročí pohár trpělivosti, se nasazují ekonomické sankce. Snažíme se vyhnout válečnému konfliktu. Je to tedy první zásadní krok, pokud nechceme vyvolávat válku. Ono to možná vypadá z dálky jako jenom papír, ale má to důležitý dopad. Bez toho papíru by se válčilo.

Rusko pravděpodobně přijde kvůli celé události o možnost účastnit se tendru na dostavbu Dukovan. Je podle vás na místě, aby Evropa přikročila k dalším ekonomickým sankcím?

Domnívám se, že obzvlášť Německo, a možná to bude reflektováno i v té rezoluci, by mělo začít silně přehodnocovat dostavbu plynovodu Nordstream 2 vzhledem nejen k situaci u jejich nejbližšího souseda, ale také s ohledem na Ukrajinu a právě Navalného. Myslím si, že by si mělo Německo ovlivnit geopolitický dopad Nordstreamu 2 a nepokračovat v něm.

Když došlo k otravě v Salisbury, řada spojeneckých zemí reagovala vyhoštěním diplomatů. Měli by nyní naši spojenci reagovat podobně?

Domnívám se, že by měli nějakým silným způsobem reagovat. Nemyslím si ale, že je nezbytně nutné, aby to bylo naprosto totožně jako v případě Salisbury. Vždy záleží na konkrétních okolnostech, nastavení ambasád a podobně. Ano, měli by učinit nějaký krok, ale netroufám si diktovat, co by to mělo být.

Obecně se to vyhoštění osmnácti pracovníků české ambasády považuje za skandální. Jaký na to máte názor?

Myslím, že to je jasný signál nepřiznání viny a selhání. Považuji za skandální, že byl vyhoštěn i zástupce velvyslance, protože to je druhý nejvyšší představitel naší země v Rusku. Takže si myslím, že je to příležitost k nastavení parity, co do počtu diplomatického zastoupení (Rusko má v Česku dlouhodobě násobný počet pracovníků ambasády, než Česko v Rusku, pozn. red.). Pokud nám tam nyní zůstalo pět diplomatů, mělo by jich pět zůstat i v České republice. Samozřejmě by se ale vláda měla zaměřovat i na koordinaci postupu se spojenci a všeobecně omezovat prostor pro působení ruských tajných služeb.

Nebyl by to problém i pro Česko? V zemi žije řada Rusů, studuje zde řada ruských studentů...

Jsem přesvědčena o tom, že v naší demokratické zemi by se dostalo zastání všem, kdo by potřebovali pomoc. Ambasádu neuzavíráme, ani si nemyslím, že by k tomu mělo dojít. Uvědomujeme si, že musí oddělovat režim od ruských občanů a na ty bychom se snažili, aby to dopadlo co nejméně. Nicméně, zároveň je důležité si připomenout, že se jednalo o teroristický čin a ta reakce musí být adekvátní.

Vy se věnujete také dezinformacím. Zneužijí dezinformátoři této situace?

Ano, je třeba pamatovat na to, že trollí farmy sídlící v Rusku a dezinformátoři mají nyní skutečně pré. Na to je třeba soustředit pozornost. A jak jsme viděli na koronaviru, v tom vláda selhává. Je nutné informovat občany, vysvětlovat. Nedělat zmatečná vyjádření jako to, co se teď stalo s pány Babišem, Hamáčkem a cestou do Moskvy.

Dezinformátoři nikdy nepřichází s něčím novým, jen se přiživují na nějakém už existujícím rozkolu ve společnosti. Přirozeně tam, kde už rozkol je, jako třeba v případě migrační krize v roce 2015, v případě koronaviru nebo nyní, jsou statistiky toho, že se počty dezinformací zvyšuje. Takže s tím musíme počítat i nyní, protože to je skutečně potrava, na které se mohou snadno nakrmit.



Markéta Gregorová Od roku 2019 je za Piráty členkou Evropského parlamentu ve frakci Zelení/ESA

Dříve byla také místopředsedkyní Evropské pirátské strany

V Evropském parlamentu je místopředsedkyní Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest a členkou Výboru pro mezinárodní obchod a Zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací. Je také náhradnicí ve Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro bezpečnost a obranu, Výboru pro ústavní záležitosti a Delegaci pro vztahy s NATO



Je také bývalou zastupitelkou Brna, po komunálních volbách 2018 vystupovala proti vznikající brněnské koalici Pirátů s ODS, lidovci a ČSSD a vzdala se postu radní pro kulturu.

