V Česku máme dojem, že se vrátíme zpět k normálu. Ale to je omyl, říká expert

Aktuální inflace je 18 %. Nejvyšší od roku 1993. O tolik naspořených peněz jsme za jediný rok přišli. A o tolik zdražil mix důležitého zboží a služeb, přičemž třeba u plynu vzrostla cena o 85,9 %, u elektřiny o 37,8 %, mouka podražila o 61 %, trvanlivé mléko a máslo více než o polovinu, maso či pohonné hmoty skoro o čtvrtinu. A pořád to leze nahoru. Spousta lidí bude mít co dělat, aby letošní zimu ustála. A nejen tu. „V Česku se vytváří dojem, že stačí překonat tuto topnou sezonu, a vrátíme se zase zpět k normálu. Ale to je omyl, nic takového se nestane. Spíše se nám ustálí nějaký nový normál, se značně vysokými cenami energií, a to i po jejich zastropování,“ říká PhDr. Martin Buchtík, ředitel STEM, střediska empirických výzkumů, které mapuje nálady a názory ve společnosti. | foto: Petr Kozlík, MAFRA