Šéfka Sněmovny vydražila ruské dary, čtvrt milionu půjde na výstroj pro Ukrajinu

Pekarová Adamová nabídla ve středu odpoledne do „veřejné soutěže“ talíř s vyobrazením budovy Státní dumy v Moskvě, který od Volodina převzal její předchůdce ve funkci Radek Vondráček (ANO). Obraz od Matvijenkové přidala dnes dopoledne, aby zvýšila zájem dražitelů. Předměty získají autoři podcastu Kecy & politika, politický komentátor Bohumil Pečinka a odborník na politický marketing Petros Michopulos.

„Myslím si, že není patřičné, abychom jej v této době, během války na Ukrajině, tady vystavovali,“ řekla Pekarová Adamová o talíři ve videu zveřejněném ve středu na Twitteru. Stála při tom u vitríny, ve které je ve Sněmovně umístěná část darů od zahraničních představitelů. S Volodinem i Matvijenkovou, zapsanými po ruské anexi Krymu v roce 2014 na sankční seznamy EU i USA, se Vondráček setkal při své návštěvě Moskvy v říjnu 2018.

Vondráček dražbu kritizuje. „V tom je vše. Ubohost pětikoalice. Fakt že Adamová vyhlásí aukci na předmět ze státního majetku a nedojde jí, že už vůbec nemůže určovat, kam by případně výnos z prodeje státního majetku šel, nejlépe ukazuje sebestřednost této vládní party,“ napsal na Twitteru. „Někdy by to chtělo trochu nadhled, pane kolego. Je to pro dobrou věc,“ reagovala šéfka Sněmovny.

Pekarová Adamová chce za získané peníze nakoupit neprůstřelné vesty, které nezisková organizace Post Bellum dodává na Ukrajinu zejména tamní domobraně. Na jejich ušití se podílejí ukrajinské uprchlice před válkou. Vyvolávací cenu v dražbě šéfka Sněmovny stanovila na 9 600 korun, což je cena jedné neprůstřelné vesty. Lidé mohou na výrobu vest přispět i mimo dražbu, uvedla ve videu na Twitteru.

Vondráčkovu návštěvu Ruska v roce 2018 a jeho jednání s Matvijenkovou a Volodinem uvítal prezident Miloš Zeman. Tehdejší opozice ho naopak kritizovala. „Váš přístup k Rusku není úplně rovný, je lokajský,“ řekl v říjnu 2018 ve Sněmovně na Vondráčkovu adresu pirátský poslanec a dnešní ministr zahraničí Jan Lipavský. Dolní komora pak ale hlasy zejména ANO, SPD, KSČM a ČSSD schválila konstatování, že Vondráčkova návštěva Ruska byla v souladu s českými zájmy a s koncepcí české zahraniční politiky.

Pekarová Adamová ve středu na Twitteru poukázala také na Volodinova slova, že země bývalého socialistického tábora včetně Česka by měly být Rusku zavázané a vděčné za vše, co pro ně v minulosti udělalo a investovalo do nich. Volodin tak podle šéfky Sněmovny vlastně tvrdí, že bychom měli být Rusku vděční za okupaci v roce 1968. K Matvijenkové dnes Pekarová Adamová poznamenala, že podepsala dekrety o zahájení války proti Ukrajině.