Putina na síti velebí provázané účty. Persky i khmersky ho líčí jako hrdinu

Miliony lidí si prohlédly příspěvky, které Putina vykreslují jako usměvavého, laskavého a mírumilovného. Redaktoři BBC sledovali činnost takzvaných Putinových superfanoušků a zjišťovali, odkud pocházejí. Velké proputinovské facebookové skupiny při tom analyzovali s pomocí výzkumníků z londýnského think-tanku Institute for Strategic Dialogue (ISD).

Odborníci z ISD identifikovali deset veřejných proputinovských skupin, jedna z nich se například nazývala Vladimir Putin – vůdce svobodného světa. Dohromady mají tyto skupiny asi 650 tisíc členů a obsahují snímky a příspěvky, které vládce Kremlu oslavují.

Obsah je přitom v několika jazycích včetně angličtiny, ruštiny, perštiny, arabštiny a khmerštiny. Skupiny se těší velké oblibě a pravidelně se na nich objevují nové příspěvky. V uplynulém měsíci výzkumníci napočítali 16 500 příspěvků, na které reagovalo více než 3,6 milionu uživatelů.

Obecně lze říci, že zmíněné skupiny Putina vykreslují jako hrdinu, jenž se postavil Západu. Na snímcích se ruský vůdce často „sebevědomě prochází, drží štěňata, toužebně hledí do kamery, salutuje vojákům a jezdí na řadě divokých zvířat, včetně medvědů a lvů,“ píše BBC.

Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu 24. února v analyzovaných proputinovských skupinách přibylo více než 100 tisíc nových členů. Při zkoumání těch nejaktivnějších vyšlo najevo, že mnoho fanoušků, kteří jsou uvedeni jako správci skupin, má pod stejným jménem druhý účet. Takových účtů výzkumníci objevili více než sto.

Tyto účty se obvykle navzájem sledují a někdy si posílají přátelské zprávy nebo emotikony se srdíčky. Zmínění uživatelé proputinovské účty spravují spolu s profily, které se prezentují jako oficiální účty ruských bezpečnostních služeb nebo ruských úřadů, ale jsou zjevně falešné.

Provozování duplicitních účtů může být porušením pravidel Facebooku, uvádí ISD. Vedoucí výzkumník Mousatafa Ayad vysvětlil, že se v tomto případě jedná o takzvaný „astroturfing“– tedy internetovou operaci, do níž je zapojeno více profilů a jejímž cílem je vytvořit dojem širší občanské podpory.

Kampaň „vytváří zdání široké podpory pro Putina a Kreml ve stínu invaze a spoléhá se na neautentická svědectví, aby dosáhla svého cíle“, uvádí se ve zprávě ISD.

Při pečlivějším zkoumání správců některých ze skupin lze vypozorovat neobvyklé chování. Jedna ze správkyň, která se prezentuje jako Marine a tvrdí, že se nachází v Sýrii, používá tři různé účty, aby jejich prostřednictvím zvyšovala podporu pro Putina. Všechny tři účty sdílejí příspěvky v arabštině ve stejnou hodinu každý den.

Další moderátorka, Victoria z Kambodže, sdílí obsah v khmerskojazyčné skupině. Od 4. února její příspěvky vyvolaly více než 34 tisíc reakcí a byly sdíleny více než 4000krát. Marine a Victoria společně spravují khmerskojazyčnou stránku na Facebooku, což je názorným příkladem toho, jak spolu některé proputinovské účty spolupracují.

Příspěvky podporující Putina jsou hojně sdíleny v různých skupinách, například jeden facebookový účet, jehož majitel se měl nacházet v Bulharsku, sdílel stejnou fotografii Putina v řádu několika minut dvanáctkrát.

Účty se vydávají i za Putina

Redaktoři BBC se pokusili s některými správci skupin spojit, ale většinou neměli moc štěstí. Raj z Keni, který je členem několika proputinovských skupin a má na konci svého facebookového jména „Putin“, redaktorům zvedl telefon. V krátkém rozhovoru ruského prezidenta nazval „skvělým lídrem“, ale řekl, že o válce mluvit nechce. Na další e-mailové otázky, ve kterých se ho redaktoři ptali na jeho zájem o Rusko, neodpověděl.

Hasmik, která je z Arménie a tvrdí, že je novinářka, nyní pomáhá spravovat šest proputinovských skupin. Na dotaz, jak se k tomu dostala, odpověděla, že skrze lidi, kteří to dělali dříve než ona. Říká, že peníze za spravování skupin nedostává.

Je obtížné zjistit, co lidi za zmíněnými facebookovými účty motivuje. Není zde žádné zjevné spojení s ruskou vládou a na rozdíl od jiných známých ruských dezinformačních kampaní není síť nijak rafinovaná a lidé, kteří se na ní podílejí, své záměry neskrývají. Nelze však vyloučit, že síť má nějaké vazby na ruské úřady nebo proputinovské subjekty v Rusku. Mnoho lidí ve světě zároveň podporuje Putinův protizápadní postoj.

BBC kontaktovala společnost Facebook, která uvedla, že má zásady proti falešným účtům a že na základě informací ze zprávy a vlastního vyšetřování řadu profilů pozastavila. „Pokračujeme v důrazných opatřeních, abychom zabránili šíření dezinformací souvisejících s krizí na Ukrajině,“ řekl mluvčí mateřské společnosti Meta.

V průběhu analyzování proputinovských stránek redaktoři BBC narazili na další fenomén – falešné profily vydávající se za samotného Putina. Ten je jedním z mála světových lídrů, kteří nepoužívají sociální sítě, a na Facebooku nemá žádný oficiální účet. Údajně nemá ani chytrý telefon. Podle jeho mluvčího sociální sítě jednoduše „nepotřebuje“, protože by mu „nedaly nic, co by už neměl“.

Jedna ze stránek, která se vydávala za Putinův profil, měla skoro tři miliony sledujících. Protože šlo o falešný profil, byla zablokována koncem února. Značnou část svých sledujících, tedy přes 700 tisíc, tato stránka získala během pandemie, kdy šířila chválu o ruské vakcíně proti covidu-19.

Nedávno se na této stránce objevily zprávy, které šířily názory Kremlu na válku na Ukrajině, a zdálo se, že mnozí z komentujících věřili, že příspěvky jsou skutečnými slovy ruského prezidenta.

Krátce po zahájení invaze se tam zjevil příspěvek uvádějící, že cílem „operace“ je „udržování míru... zaměřené pouze na demilitarizaci sousední země“. Tato zpráva byla sdílena a lajkována více než 200tisíckrát. Stránka měla také ve zvyku označovat ve svých příspěvcích o Putinovi další uživatele, včetně těch, u nichž výzkumníci zjistili, že mají duplicitní účty.

Jinými slovy, komunikovala s Putinovými superfanoušky. Kdo za zmíněným účtem stojí, se BBC vypátrat nepodařilo. Jeho správci jsou však podle informací v oddílu transparentnosti stránky v Rusku a v Lotyšsku.

Podle Niky Aleksejevové, výzkumné pracovnice Digital Forensic Research Lab (DFRLab), která patří k think-tanku Atlantic Council, jsou fanouškovské stránky živnou půdou pro posilování podpory pro Kreml v zahraničí. „Pokud je hlavní sociální sítě nezruší, mohou v cizích zemích pomoci budovat veřejnou podporu pro takzvanou ruskou ‚vojenskou operaci‘ na Ukrajině“, říká.

DFRLab zdokumentoval, jak jeden účet, který se vydával za ruského prezidenta a sdílel příspěvky v arabštině, platil za reklamy cílené na uživatele v několika zemích, včetně Alžírska, Libye, Egypta, Jemenu, Maroka, Libanonu a Tuniska. Stránka měla více než milion sledujících, ale od té doby byla smazána.

Podporu invazi a prezidentovi Putinovi vyjadřují i některá videa:

8. března 2022