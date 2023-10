Obvinění v kauze Dozimetr dostali od dopravního podniku milionové odstupné

Dopravní podnik se zhruba rok vyplacení odchodného bránil. Chtěl je složit do soudní úschovy, ale Městský soud v Praze tuto možnost podle serveru zamítl.

Trojici manažerů poslal v těchto dnech pražský dopravní podnik na účty dohromady 1 784 184 korun, napsaly Seznam Zprávy. Jde o odchodné, které městská firma musela vyplatit poté, co manažery propustila kvůli trestnímu stíhání a podezření, že se podíleli na ovlivňování zakázek a na úplatcích.

Odchodné dostal bývalý vedoucí jednotky informačních technologií Luděk Šteffel, někdejší šéf právního odboru Dalibor Kučera a bývalý vedoucí Odboru technické správy objektů Martin Vejsada.

„Pokud by DPP odstupné nevyplatil, hrozilo by zvýšení těchto částek o náklady řízení přinejmenším ve výši několika set tisíc korun, což by bylo v příkrém rozporu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře,“ uvedl mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík s odvoláním na právní analýzy, které si podnik nechal vypracovat.

Pokud budou Šteffel, Kučera a Vejsada pravomocně odsouzeni, bude dopravní podnik podle Šabíka vymáhat vyplacené odchodné zpět.

Bývalý ředitel může dostat až 1,6 milionu

V usnesení o zahájení trestního stíhání vyšetřovatelé popsali, že se trojice manažerů DPP spolupodílela na tom, aby nejméně v pěti případech získaly zakázky dopravního podniky firmy, které Redlova skupina preferovala. Za což poté podle obvinění dostala úplatky. Pokyny dostávali jmenovaní manažeři přímo od Redla, uvedla policie.

Dopravní podnik navíc podle zjištění serveru počítá už i s tím, že bude muset vyplatit odchodné a roční odměnu také svému bývalému ekonomickému řediteli a členovi představenstva Augustínovi. V jeho případě jde o částku 1 644 796 korun. „V případě vyplacení odměny pro bývalého ekonomického ředitele DPP soud zatím o soudní úschově nerozhodl,“ sdělil Šabík.

Policisté tvrdí, že Augustína skupina kolem Redla a tehdejšího náměstka pražského primátora za STAN Petra Hlubučka cíleně dosadila do vedení dopravního podniku, aby tam manipuloval se zakázkami a zajišťoval úplatky.

V kauze Dozimetr začala policie loni v červnu nejprve stíhat 13 lidí, včetně Redla a Hlubučka. Krátce poté jeden z obviněných spáchal sebevraždu. Další osoby obvinila policie letos v dubnu, mezi nimi je podle médií bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr nebo exnáměstek ředitele VZP Tomáš Knížek.

Korupční kauza kolem pražského dopravního podniku zasáhla komunální i celostátní politiku, vedla k rezignacím na magistrátu i ve vládě.