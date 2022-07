Lídři stran stráví letní dovolené u moře, na filmovém festivalu či pod stanem

„Věřím, že budu mít možnost jet na dovolenou. To potřebuje každý člověk, i já. Moc se na to těším. Věřím, že to vyjde aspoň na týden nebo deset dní a rád bych jel jako každoročně se svou ženou do Chorvatska. Tam se nám líbí, já mám rád moře a těším se, že budu moci plavat, že budu moci chvíli odpočívat a naberu nové síly, které budou potřeba do těch podzimních těžkých časů, které před Českou republikou jsou,“ řekl premiér Petr Fiala v Otázkách a odpovědích z Kramářovy vily.

Jeho hlavní oponent, šéf opozičního ANO Andrej Babiš, uvedl, že bude trávit letní dovolenou částečně v Čechách, ale vypraví se i k moři. „Šest dní na Krétě,“ napsal iDNES.cz Babiš.

„Zrovna si s manželem vychutnáváme na festivalu ve Varech výborné filmy, tak jako každý rok. Tentokrát zůstáváme několik dní, takže je to ideální dovolená s kulturním programem,“ uvedla šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Zatím je to s letní dovolenou dost nejisté, pokud vůbec, tak jen týden na začátku srpna. Eventuality jsou chalupa manželčiných rodičů či výlet směr Rakousko, jezera, hory. To je absolutní ideál. Ale zatím nemáme nic zamluveného,“ odvětil iDNES.cz ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan.

Stan, tábor, setkávání s občany

Stan by stačil šéfovi lidovců, ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi. „Zatím nemáme žádnou dovolenou naplánovanou, ale první nebo druhy týden v srpnu bychom chtěli na rodinnou dovolenou vyrazit, zda v České republice, nebo v zahraničí, to rozhodneme až po debatě s dětmi na poslední chvíli. Jsme poměrně flexibilní, stačí i stan a krásná příroda,“ odepsal Jurečka.

„Moc s letní dovolenou nepočítám, i když odpočinek je důležitý. Poslední roky to stejně moc nevychází. Snažím se to řešit přes prodloužené víkendy. Strávím nějaký čas s manželkou, Bertíkem (Bartošův syn – pozn. autora) a přáteli na každoročním letním Pirátském táboře a uvidíme, co nám dál osud přinese. I vzhledem k věku synáčka to na nějaký moc veliký cestování není. Bude to tedy asi vždy na pár dní v nějakém českém městě a nebo někde, kde je hezká příroda, ne moc hluboká voda a kde máme přátele, což může být prakticky kdekoliv v České republice,“ okomentoval svou letošní dovolenou šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Dovolenou kvůli volební kampani odkládá lídr opoziční SPD Tomio Okamura. „Žádný plán na dovolenou v tuto chvíli nemám, jelikož tak jako každý rok plánuji přes léto kontaktní setkávání s občany po celé republice,“ uvedl Okamura.

Prezident Miloš Zeman již minulý týden uvedl, že letos stráví dovolenou na Vysočině a v Lánech. Na Vysočinu odjede na „několik málo dnů“ v první polovině července. Zeman jezdí na Vysočinu na dovolenou každoročně. Tráví ji v Novém Veselí. Proslulými se staly jeho plavby v gumovém člunu na místním rybníce.