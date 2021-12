Na pomoc lidem, kteří to potřebují, Češi přispívají rádi a hodně

Lidé nejčastěji volili organizace podporující děti v obtížných životních situacích.Během roku 2021, kdy působilo v Česku 2 847 nadací a nadačních fondů, což je o 130 subjektů více než loni, našinci posílali na charitu hlavně dárcovské esemesky.Nejvíce tradičně Praha, kde se k pomoci potřebným vybralo různými cestami přes 800 milionů Kč.

Jen přes SMS „přiteklo“ neziskovým organizacím od ledna do září 66 537 000 korun. Finální částka může být vyšší, ne všechny firmy i fyzické osoby totiž uvedly dar do daňového přiznání. „Největší vlna finanční solidarity se vzedmula po tornádu na jižní Moravě, méně lidé reagovali na příběhy spojené s covidem-19,“ upřesnila šéfka fóra s tím: „Uvidíme dál. Už teď se 28 % dárců obává, že jejich dary budou vlivem pandemie i zdražení nižší.“

Největší počet veřejných sbírek (z uveřejněných) se letos odehrál v Praze, a to v počtu 550. Vybralo se v nich 785 000 000 korun. Na druhé příčce stanul Jihomoravský kraj, sám stižený živelní pohromou v podobě tornáda: tam se uskutečnilo na 262 sbírek, a to s výtěžkem 514 000 000 Kč.

„Nelze postihnout všechny sbírky ani vystopovat přesné výše darů. Jsou donátoři, kteří dobročinnost nevykazují. Znamená to, že v daném kraji lidé darovali na charitu i více,“ doplňuje Šplíchalová. Na pomoc zpustošeným obcím na Moravě se komplet vybralo přes 1,1 miliardy Kč.

Sbírka Nadace Via za necelý den čítala přes 100 milionů korun. „Nikdy v historii české filantropie se nevybralo tolik peněz za tak krátkou dobu,“ přiznal Zdeněk Mihalco, ředitel nadace. „Mimořádně pomáháme handicapovaným seniorkám z jihu Moravy; jedna přišla vinou tornáda o střechu nad hlavou, málem i o život, druhé zpustošilo zahradu,“ informuje Irena Jirků, zástupkyně ředitelky Nadace Charty 77 a Konta Bariéry. Ženám putovala pomoc ve výši 60 000 korun.Nejméně veřejných sbírek – 51 – měli v Karlovarském kraji. Zde „výnos dobra“ činil 53 miliony. Finance z charitních projektů plynuly k cílovému objektu či nadacím, kam se obraceli potřební sami.

Do osudů i peněženek nízkopříjmových osob, samoživitelů i lidí nad 65 let zasáhlo skokové zvýšení cen, ale i pandemie snížením příjmu, ztrátou zaměstnání, střechy nad hlavou, rozpadem partnerství.Nadace hlásí, že zájem o hmotnou podporu roste. „Zaznamenáváme ho ve všech sférách,“ řekl Ivo Mareš, mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Ta zřídila pro rychlou pomoc Krizový fond z finanční sbírky. „Z něj vyplácíme podporu ohroženým rodinám na základě přímých žádostí,“ naznačil Mareš. Z fondu pomáhá diakonie částkou pět tisíc korun i víc. Letos eviduje samoživitele, kteří přišli za pandemie o velkou část příjmů.

Ježíšek má i špatné zprávy

„Inflace je plošná. Zdražují stromky, kapři, brambory – vše od 5 do 15 procent oproti minulému roku. Největší zátěží je pro domácnosti růst cen energií a bydlení,“ přibližuje ekonom Lukáš Kovanda, člen NERV. Podle něj může v lednu udeřit inflace 10 procent a růst cen se stane nejvýraznějším od roku 1998.„Lidem porostou výdělky pomaleji než inflace. Čeká nás zhoršení životní úrovně,“ varuje Kovanda.Proto je pozitivní, že funguje pomocná ruka. „Ti, kdo se na nás obracejí s prosbou o pomoc, mají strach z růstu cen energií,“ podotkla Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace Agrofert. I k té se uchýlili hlavně samoživitelé, kteří přišli o výdělky a dostali se do skluzu s platbou nákladů na byt. „Maminky a tatínkové se na nadaci obracejí i s žádostí o zařazení do sbírky vánočních dárků pro děti samoživitelů,“ tvrdí Tornikidis s tím, že trendem jsou prosby lidí, kteří ztratili práci pro zhoršení psychiky.

Pošťačka jako záchrana

Pomáhají nejen nadace, ale i jednotlivci. „Nosila jsem pětasedmdesátileté paní od nás ze vsi rok nákupy. Syn jí za covidu zakázal chodit i do prodejny, ale sám na ni kašlal. Nepřijel, úkoloval a kontroloval ji mobilem, protože je kardiak a bál se nákazy. Ona ustrašená nevěděla, co dělat,“ vypráví poštovní doručovatelka V. N. z Vysočiny. Seniorce slíbila diskrétnost.

„Paní je samostatná, ale měla strach, že ten prevít chytí a syn bude nadávat. Se starostou jsme jí zařídili očkování, a protože špatně chodí, poslali jsme dotaz doktorce, zda by zařídila chodítko,“ vypráví čtyřicátnice. Pomohl zdejší chalupář a věnoval chodítko po otci. Zájem seniorů o pomoc v podobě nákupu, vyzvednutí léků, pochůzky potvrzuje i Nadace Krása pomoci.

„Naši klienti jsou ve vysokém věku, mívají zdravotní omezení, žijí osaměle a pro ně není snadné si to zařídit. Bez pomoci koordinátorek péče i dobrovolníků se neobejdou,“ uvádí Taťána Gregor Brzobohatá, šéfka nadace. Proseb přibývá s horšením epidemiologické situace i před Vánocemi. Nadace to řeší rozvozem nákupů zdarma. Naštěstí podpora potřebným obecně roste. „Silná solidarita je dobrá zpráva,“ uzavírá Mareš.