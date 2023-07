Deset milionů na Záchrannou brzdu kraj nevyčerpá. Řeší, co se zbytkem peněz

Zatím jediný konkrétní příspěvek z fondu vyplatil kraj letos v dubnu. Podle hejtmana Petra Kulhánka byl příjemcem člověk ze Sokolova. Z krajského projektu získal 30 tisíc korun. „Na řešení situace ohledně bydlení,“ upřesnil hejtman.

Aktuálně jsou na stole ještě dvě další žádosti. O prostředky z Karlovarského kraje žádají senioři i matka samoživitelka. „Tyto dvě žádosti ještě nejsou uzavřené, využití prostředků ze Záchranné brzdy je tak stále ve hře,“ podotkl Pisár.

Prioritní je podle radního nasměrovat žadatele k už existujícím formám státní podpory, jako je například Zelená úsporám či nejrůznější dávky poskytované úřadem práce. Konto zřídil kraj počátkem roku v návaznosti na energetickou krizi, která zvýšila ceny plynu a elektřiny.

Jak část peněz využít jinde?

„Je velmi nepravděpodobné, že v letošním roce vyčerpáme desetimilionovou alokaci z programu Záchranná brzda,“ naznačil krajský radní s tím, že už dříve použil Karlovarský kraj milion na individuální dotace.

Kraje nyní řeší, jak část peněz využít jinde s tím, že by na kontě zůstalo ještě dost k uspokojení případných oprávněných žádostí.

„Zvažujeme přesun části prostředků na projekt krajského informačního systému sociálních služeb. Na jeho zavedení bychom na podzim použili do 2,4 milionu korun,“ řekl Pisár.

Na kontě zůstane pět milionů

Další z možností je o milion posílit krajskou dotaci pro poskytovatele terénních sociálních služeb na nákup vozidel. „Alokace je dva miliony korun a žádosti ji už o milion převyšují,“ vysvětlil Pisár.

Kdyby kraj podpořil zmiňované projekty, na kontě Záchranné brzdy zůstane ještě 5,4 milionu korun pro další oprávněné žadatele o krajskou podporu.

Funkci Záchranné brzdy by do budoucna mohl převzít chystaný Nadační fond Karlovarského kraje. „Urychlilo by to některé jinak zdlouhavé procesy,“ podotkl krajský radní. V radě už schválili zakládací listinu fondu. Ve správní i dozorčí radě zasednou lidé hájící zájmy všech tří okresů. Dozorčí radu tak budou tvořit všichni tři senátoři zvolení za Karlovarský kraj.