Popelář opravuje bicykly. Věnuje je těm, kteří si je nemohou dovolit

Miroslav se narodil a řadu let bydlel na pražském sídlišti Černý Most. Před několika roky se přestěhoval k přítelkyni do Hořepníku na Pelhřimovsku, kde má malou soukromou dílnu, v níž pro sebe a pár kamarádů ze vsi opravuje bicykly. Jak říká, rád si u toho otevře pivo a během montáže relaxuje.

„Kola také sbírám, zejména ta starší horská, následně je zase uvádím do provozu. Vše se změnilo, když jsem se pro jedno velmi staré z 90. let vydal před časem do Plzně,“ začal své vyprávění 28letý muž.

Starý bicykl dal dohromady a vyjel si. „Pak jsem se doslechl příběh o klukovi, který potřeboval kolo, ale jeho rodina na něj neměla finance. Rozhodl jsem se, že mu to plzeňské věnuju,“ vypráví Košátko, jenž na Vysočině pracuje jako popelář.

Vydal se za chlapcem na pražské sídliště Černý Most. „Byl to takový malý klučina, shodou okolností bydlel asi o dvě ulice od místa, kde jsem se narodil a řadu let žil,“ pokračuje. Když viděl radost dítěte i jeho maminky, zasáhlo jej to do té míry, že se rozhodl v dobročinné činnosti pokračovat.

„Aby mohl nějaký kluk či holka jezdit na kole po sídlišti, za tu radost to stojí,“ dodává. Do dnešního dne Miroslav Košátko sehnal, opravil a daroval kol celou řadu. Zamířil například na Moravu do jedné obce postižené tornádem nebo do azylových domů v Jihlavě.

Pomoc s logistikou

Koníčku se věnuje po večerech nebo o víkendech. „Občas jsem v dílně i do půlnoci. Přes den to nejde, jsem v práci,“ říká mladý muž, který kromě zaměstnání občas opravuje kola také u známého v cykloservisu. Prý aby nabral zkušenosti.

Problém ovšem je, že nevlastní řidičský průkaz. „Mám tedy velmi omezenou možnost kola svážet k sobě do dílny a pak je třeba zase někomu potřebnému dovézt,“ popisuje s tím, že pro bicykly jezdí hlavně vlakem. Rád by se proto domluvil s nějakou organizací, firmou nebo kýmkoli, kdo by mu pomohl s logistikou.

„Bylo by skvělé, kdyby mi někdo kola, která jsem po různých místech republiky sehnal, přivezl. Já bych je postupně opravil a pak by někdo kola zase odvezl dětem,“ snaží se najít pomocníky. Pokud by se tedy někdo takový našel, může Miroslava Košátka kontaktovat.

„Moje číslo na mobil je 735 860 664. Pište ale pouze SMS, protože jsem hodně v zaměstnání a nemám čas vyřizovat telefony,“ dává kontakt s tím, že na veškeré zprávy se pokusí odpovědět.