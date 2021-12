Vánoční zázrak. Podívejte se na Moravu z letadla půl roku po tornádu

Před půlrokem seděli před svým rozmláceným bungalovem v Moravské Nové Vsi a samým zoufalstvím už ani nedokázali brečet. Jen seděli a čekali. Pořádně nevěděli na co. Dům pár týdnů předtím zkolaudovali a víkend před tornádem se Igor a Dominika Hájkovi vzali. Místo líbánek je ale čekalo půlroku dřiny.

Dnes jim chybí jen fasáda, abyste nepoznali, jakou spoušť tady vítr na jejich domě nadělal. Vše zvládli a k tomu čekají své první dítě. „Zvládlo se to,“ říká skromně Igor. Mladý muž, který po tornádu podobně klidně říkal, že se nedá nic dělat a musí se dům postavit znovu. Mají už téměř vše hotovo. Nová okna, střechu, krov, okapy, opraveno vše v interiéru. I ten plot už stojí a v novém domě je tak čekají první Vánoce.

Tornádo se prohnalo Moravskou Novou Vsí, Hruškami, Mikulčicemi, Lužicemi a hodonínskou částí Pánov v podvečer 24. června. U štědrovečerní večeře si tak místní budou připomínat přesně šestiměsíční výročí.

Rozdíl mezi podobou vesnic těsně po tornádu a současným stavem je obrovský. Nové střechy zaujmou na první pohled. Sem tam do očí bije výrazná nová fasáda. Petr Šulava z Hrušek před domem svých sedmdesátiletých rodičů ukazuje na mobilu fotografie z konce června. Je na nich torzo domu bez střechy a s vymlácenými okny.

Dnes je dům se žlutou fasádou jako nový. Řádění tornáda je poznat už jen na nedodělaném dvoře. „My jsme ani nečekali, že to bude tak rychle. Díky pěknému počasí máme i fasádu. Výborná byla pomoc od armády i od firem, které sem poslaly lidi. Pojišťovna zafungovala dobře, charity také. Já se už směju,“ vypráví Šulava.

Hned vedle domu jeho rodičů je ale v zemi velká díra. Sousedé museli celý dům zbourat. Stejně padly necelé dvě stovky domů v zasažené oblasti. „Bude to trvat ještě minimálně deset let, než se obec úplně obnoví,“ odhaduje Šulava.

Sice je zima a těsně před Vánoci, na některých domech přesto pořád makají řemeslníci. „Dodělává se spousta práce. Mnoho lidí se těší na Vánoce a na to, že si odpočinou. Do poslední chvíle dělají věci, které udělat můžou,“ shrnuje aktuální situaci v obcích farář Marián Kalina. Dobrovolníci už tu téměř žádní nejsou, podle místních ale nejsou ani potřeba.

Hlavu na hopsání nemáme

Zpět do Moravské Nové Vsi – senioři František a Marie Nosterští, sousedé Hájkových odnaproti, takové štěstí neměli. V jejich domě se stále bydlet nedá a budou rádi, když se do něj vrátí na příští Vánoce. Teď žijí v půjčeném mobilheimu, něčím mezi karavanem, stavební buňkou a chatou. Postavený jej mají jen kousek od původního bydliště.

Po tornádu jim nezbylo nic. Ulétly i jejich vysokoškolské diplomy. „Lidé, kteří nebyli tolik postižení, se snaží žít tak, jak žili. Užívali si hody a všecky ty akce. Ti, kteří postižení byli...to víte, hlavu na nějaké hopsání nemáme,“ popisuje Marie Nosterská.

Na Vánoce si jako vždy pozvou rodinu. Letos to sice bude nanejvýš s malinkým stromečkem a všichni přes sebe budou v malém prostoru škobrtat. Nosterští se z toho ale nehroutí. Jsou vděční, že v zapůjčeném mobilním domě můžou bydlet.

„My se z toho nezblázníme. V létě tu sice máme horko, v zimě zimu, jinak je to slušné. Chválabohu za to,“ říká František Nosterský.

Dvojice si také chválí vstřícný přístup pojišťovny a dary od lidí. Pojišťovna jim vyčíslila škodu na majetku ve výši pěti milionů. Manželé tomu zpočátku nemohli uvěřit, ale kvůli zdražování materiálu vyjde rekonstrukce domu na mnohem více peněz než před lety. Právě díky bezproblémovému přístupu pojišťovny a dobročinnosti lidí nebudou mít problém celou částku zaplatit.

Jedním z hlavních symbolů ničivého tornáda se stal kostel uprostřed Moravské Nové Vsi, kterému vítr odnesl střechu. Nyní má kostel střechu provizorní. Hned po Novém roce očekává farář Marian Kalina dodávku sedmdesáti kubíků nařezaného dřeva na krov.

Kříže posvěcené papežem

Z původních popadaných trámů vznikly kříže nové ve velikostech od 30 do 80 centimetrů. Jihomoravský kraj je dal minulý týden do aukce. Ta potrvá jen do konce roku a vybrané peníze půjdou na opravy kostela.

„V říjnu posvětil ve Vatikánu kříže vyrobené z trámů poničeného kostela papež František. Jeden dostal jako dárek. Tento silný okamžik vzbudil veliký ohlas. Padesátka nově vyrobených křížů může pomáhat dál díky dárcům, kteří se do dobročinné aukce zapojí,“ přibližuje jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Půlnoční na Štědrý večer Kalina odslouží klasicky v kostele. Díky provizorní střeše se v kostele mše mohou konat. V obci s 2 600 obyvateli jich zhruba čtyři stovky do kostela chodí pravidelně.

Farář si všímá, že po tornádu obecně místní začali víc o Bohu přemýšlet. V posledních dvou měsících ho každý týden vyhledá okolo třiceti lidí, kteří si chtějí popovídat o víře, o důležitých věcech v životě a o tom, jak se posunout dál. „Možná je to tím, že ubylo prací, které musejí udělat, mají víc času nad tím přemýšlet, proto se za mnou častěji zastavují,“ přemítá Kalina.

Letošní Vánoce ve vsi podle něj budou jiné, ale rozhodně ne ve špatném slova smyslu. „Je to takové zvláštní kouzlo Vánoc. Obrátil se směr. Standardně se před Vánocemi víc nakupuje, běhá se pro dárky a člověk má ještě větší stres. Naproti tomu oni ten stres měli půl roku trvale, takže touží po odpočinku. Vánoce tady budou a možná budou v něčem hezčí,“ věří Kalina.

To potvrzuje i majitel místních potravin Marek Mackových. Jeho děti se na Vánoce těší a celá rodina je spokojená, že je může strávit pohromadě doma. Vzpomínku na děsivý večer 24. června z hlavy ale jen tak nevymažou.

26. června 2021

„Bojíme se každého většího fouknutí. Na novou střechu nám napadl sníh a když sníh sjel, udělalo to takový rachot, že jsme tušili něco špatného. Myslíme na to hodně,“ přiznává Marek Mackových.

Právě příběh jejich rodiny vzbudil obrovskou vlnu solidarity. S nevlastní dcerou Silvií se převrátil v době tornáda autobus a teenagerka skončila na několik týdnů v nemocnici.

Dodnes kulhá a tyto následky si možná ponese po celý život, rodina je za dary ale nesmírně vděčná. Díky nim mohla dceři pořídit nadstandardní pomůcky k lepšímu uzdravení.