Před rizikovým zápasem Slávie-Baník policie zadržela čtyři fanoušky

Pražští policisté před sobotním večerním zápasem první fotbalové ligy mezi Slavií a Baníkem Ostrava v Edenu zajistili čtyři fanoušky hostujícího týmu. Po příjezdu vlakem do hlavního města na stanici Praha-Vršovice, kde příznivci Baníku přestupovali do připravených autobusů, neuposlechli výzvy policistů. Řekl to mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Za tento přestupek jim podle něj hrozí pokuta až deset tisíc korun.