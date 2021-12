Covid zastavil nárůst kriminality dětí, více šikanují v kyberprostoru

Přestože kriminalita mládeže byla v předcházejících letech na vzestupu, s covidem přišlo její zastavení. „Obecně ale platí, že ve vybraných kategoriích dochází k mírnému poklesu nápadu trestné činnosti (majetkové především) a jednou z možných příčin jsou koronavirová opatření v jarních měsících a snížená mobilita lidí,“ uvedl za policejní prezidium Ondřej Moravčík.

Například za rok 2019 děti spáchaly celkem 3361 deliktů, loni to již bylo o něco méně. V roce 2020 spáchaly děti mladší 15 let 1069 skutků a mladiství 1817 skutků. Do konce letošního října to bylo „jen“ 1842, z toho 729 trestných činů připadá mladým pachatelům, kteří si ještě na úřadě nevyzvedli ani občanku.

„Ze statistik vidíme, že děti nejčastěji páchají majetkovou trestnou činnost a druhou nejčastější kategorií je násilná trestná činnost, jako je ublížení na zdraví,“ popsal Moravčík. Nechybí ovšem ani další kriminální činy, do konce října policisté evidují u nejmladších pachatelů 53 případů úmyslného ublížení na zdraví či 52 maření výkonu úředního rozhodnutí.

Zákon porušují častěji chlapci

„Pod maření výkonu úředního rozhodnutí mohou spadat například útěky z výchovných zařízení, do kterých jsou osoby umísťovány rozhodnutím soudu,“ vysvětlil Moravčík.

Ve statistikách se také za letošní rok objevuje 79 případů pohlavního zneužití. Mezi závažnějšími kriminálními činy nechybí ani vraždy, ty letos spáchali tři mladiství, přičemž jednomu bylo méně než patnáct let.

Podle policejních statistik se do křížku se zákonem dostávají až pětkrát častěji chlapci než dívky. Typický dětský pachatel nicméně podle Probační a mediační služby neexistuje. Ve většině případů jde o prvopachatele.

Kriminalita dětí (do října 2021) osoba mladší 15 let osoba mladší 18 let a starší 15 let vraždy 1 2 násilná kriminalita 139 263 mravnostní kriminalita 131 144 krádeže vloupáním 40 102 krádeže prosté 126 179 ostatní majetková kriminalita 64 110 majetková kriminalita 230 391 ostatní kriminalita 192 344 obecná kriminalita 692 1 142 zbývající kriminalita 16 39 hospodářská kriminalita 20 15 vojenské a protiústavní činy 0 0 CELKOVÁ KRIMINALITA 729 1 196

„Z naší zkušenosti vyplývá, že většina klientů, se kterými Služba spolupracuje v dětském věku, již v dospělosti střety se zákonem nemá. Jsme přesvědčeni, že v tomto ohledu záleží na mnoha okolnostech - na přístupu rodičů k výchově dítěte, na jeho sociálním okolí, způsobu trávení volného času,“ popsala Marcela Nerudová, vedoucí střediska Probační a mediační služby Český Krumlov.

Probační služba nejčastěji řeší majetkové trestné činnosti, jako jsou například krádeže, nebo poškození cizí věci. Výjimkou ovšem není ani násilná trestná činnost, ublížení na zdraví nebo loupež. V současné době se však také častěji potkávají s kyberkriminalitou u dětí. Na to upozornila také poslední Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky ministerstva vnitra.

„Mládež je velmi aktivní v kyberprostoru. Projevuje se to vysokou mírou důvěřivosti v online prostředí, bez uvědomění si rizik, která jsou s ním spojena. Mládež často zasílá své nahé fotografie, texty útočí na osoby neoblíbené v kolektivu (kyberšikana), zakládá si stránky na sociálních sítích v průměru od 9 let, komunikuje důvěřivě s osobami, které nezná (snadné oběti vydírání). Přetrvávajícím celorepublikovým problémem jsou kriminální delikty páchané prostřednictvím sociálních sítí, což souvisí se životním stylem příslušné věkové skupiny a jejich přílišnou otevřeností, důvěrou a sdělováním informací neznámým osobám bez domýšlení důsledků. Tento problém v roce 2020 stoupl v souvislosti s pandemií covid-19,“ uvádí dokument.

Veřejně prospěšné práce i pro děti

Děti mladší patnácti let nejsou trestně odpovědné, nemohou být stíhány za spáchání trestného činu a tak jim nehrozí vězení. Právě s nimi pracuje probační služba.

Soud může dítěti maximálně uložit různá opatření s cílem preventivně na dítě působit, aby se do budoucna minimalizovalo riziko recidivy. Dítě také může skončit ve výchovném ústavu, to se děje ale spíše v případech recidivistů. Těm starším patnácti let již vězení hrozí. V jejich případech se ukládají výchovná, ochranní a trestní opatření.

Nejčastějším opatřením je dohled probačního pracovníka. „Dohled probíhá tak, že dítě a rodiče dochází na konzultace na středisko, probační úředník sleduje chování dítěte a mluví s dítětem a jeho rodiči o tom, jak předcházet problémům,“ uvedl mluvčí Moravčík s tím, že úředník může přijít na „návštěvu“ i do školy nebo k nim domů. Podává pak průběžné zprávy soudu.

Nechybí také například výchovná povinnost si odpracovat určitý počet hodin ve prospěch školy nebo neziskové organizace. „Vybavuji si případ chlapce, který odcizil spolužákovi mobilní telefon. Poškozenému se pachatel omluvil a rodiče nahradili odcizený telefon. Probační a mediační službou bylo doporučeno, aby soud uložil chlapci výchovnou povinnost – společensky prospěšnou činnost. Po uložení soudem vykonal pachatel dvacet hodin při úklidu školní zahrady a přípravě školní slavnosti,“ popsala Nerudová.

Děti také mohou být zařazeny do výchovných programů, které jsou zaměřené například na to, aby se dítě naučilo zvládat své emoce, nebo reagovat v různých situacích bez agrese.

Nerudová v této souvislosti připomněla případ dívky, která fyzicky napadla svou kamarádku. Ta skončila s otřesem mozku v nemocnici. Pachatelka byla zařazena do jednoho z programů.

Nechybí ani mediace

„Vzpomínám si také na případ chlapců, kteří posprejovali fasádu na domě jejich souseda. Poškozený se na ně velmi zlobil a vyžadoval od rodičů finanční náhradu škody. Na společném mediačním setkání se podařilo dohodnout, že chlapci společně se svými rodiči natřou posprejovanou fasádu a vše dají do pořádku. Padla také omluva ze strany dětí i rodičů. Poškozený dětem odpustil a nyní spolu sousedé vycházejí stejně dobře jako dříve,“ popsala Nerudová.

Právě mediace má za cíl konflikt vyřešit mimosoudně. Poškozený se sejde s dítětem a jeho rodiči, na setkání dohlíží probační úředník. Podle Probační a mediační služby právě takové setkání nabízí prostor pro omluvu a dohodu obou stran.

„Často právě takové osobní setkání vede k tomu, že si dítě víc uvědomí své pochybení a má na něj výchovný efekt,“ dodal Bačkovský.

Odborníci upozorňují, že dětské kriminalitě se dá předcházet. Důležitá je prevence v rámci škol, ale také výchova v rámci rodiny. O tom již dříve mluvil ředitel Dětského domova se školou v Hamru na Jezeře Václav Konopiský.

„On sem vlastně nepatří každý druhý. Důvodem jejich pobytu zde je jejich špatné chování. Ale proč se špatně chovají? Protože selhala jejich výchova doma, nemají tam žádné podmínky a minimum pozitivních vzorů. Žádné z dětí se nenarodí pro polepšovnu. Tím se teprve stává vinou rodičů,“ popsal.