Nakaženým v Americe se může zkrátit karanténa o polovinu, doporučilo CDC

Nové pokyny jsou podle CDC v souladu s rostoucími důkazy, že lidé nakažení koronavirem jsou nejinfekčnější v období dvou dní před až tří dní po rozvinutí příznaků. Doporučení také souvisí se stávajícím prudkým nárůstem počtu nakažených, což je poháněno novou vysoce nakažlivou variantou omikron.

První zjištění naznačují, že omikron může způsobovat mírnější onemocnění než dřívější varianty koronaviru. Odborníci však uvádějí, že obrovské množství nově nakažených, kteří musejí do izolace či karantény, ohrožuje provozuschopnost nemocnic, leteckých společností a dalších podniků.

Ředitelka CDC Rochelle Walenská uvedla, že v USA lze očekávat prudký nárůst počtu lidí nakažených omikronem.

„Ne všechny tyto případy budou vážné. Ve skutečnosti mnoho z nich bude bezpříznakových,“ řekla. Dodala, že cílem je nastavit mechanismus, který umožní bezpečné fungování společnosti a bude zároveň v souladu s vědeckými poznatky.

Nové pokyny ohledně zkrácení karantény nejsou nařízením, nýbrž doporučením zaměstnavatelům a místním úřadům.

Podle nových doporučení se má nakažená osoba izolovat pět dní místo deseti. Pokud po pěti dnech nevykazuje příznaky, může se vrátit do práce, ale měla by nejméně pět dalších dní nosit všude roušku. Pokud dotyčný příznaky po pěti dnech má, měl by však podle CDC zůstat doma do zlepšení zdravotního stavu, a poté nosit pět dní všude roušku.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5428 409,9 Případů 27. 12. 966 72,9 Aktivních případů: 10171 768,0 Mrtvých 3208 242,2 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5804 419,0 Případů 27. 12. 891 64,3 Aktivních případů: 14179 1023,7 Mrtvých 3864 279,0 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2157 334,9 Případů 27. 12. 327 50,8 Aktivních případů: 5678 881,6 Mrtvých 2392 371,4 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1718 291,2 Případů 27. 12. 270 45,8 Aktivních případů: 4678 793,0 Mrtvých 2180 369,6 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 578 196,2 Případů 27. 12. 68 23,1 Aktivních případů: 1415 480,2 Mrtvých 1561 529,8 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3038 370,1 Případů 27. 12. 397 48,4 Aktivních případů: 9663 1177,0 Mrtvých 3002 365,7 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1927 434,3 Případů 27. 12. 350 78,9 Aktivních případů: 6175 1391,7 Mrtvých 1411 318,0 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2126 385,4 Případů 27. 12. 441 79,9 Aktivních případů: 6800 1232,7 Mrtvých 1998 362,2 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1901 363,7 Případů 27. 12. 320 61,2 Aktivních případů: 6120 1170,9 Mrtvých 1706 326,4 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1937 379,9 Případů 27. 12. 252 49,4 Aktivních případů: 6139 1204,2 Mrtvých 1586 311,1 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3784 317,5 Případů 27. 12. 844 70,8 Aktivních případů: 12821 1075,6 Mrtvých 4265 357,8 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2058 325,6 Případů 27. 12. 482 76,3 Aktivních případů: 7485 1184,3 Mrtvých 2157 341,3 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2125 302,3 Případů 27. 12. 282 40,1 Aktivních případů: 7144 1016,3 Mrtvých 2048 291,3 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4293 357,6 Případů 27. 12. 999 83,2 Aktivních případů: 13071 1088,8 Mrtvých 4532 377,5 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Na lidi, kteří přišli do úzkého kontaktu s nakaženým, ale neměli pozitivní test, se podle pravidel CDC vztahují karanténní pravidla. Dříve CDC uváděla, že nejméně na deset dnů by do karantény měli lidé, kteří nejsou plně naočkovaní. Nyní uvádí, že karanténu mohou vynechat pouze lidé s posilující dávkou, ale budou muset alespoň deset dní nosit roušku.

Ukončení izolace či karantény po pěti dnech není bez rizik, jelikož z pozitivního testu nemusí být jasné, kdy se dotyčný infikoval a kdy je nejnakažlivější. Walenská v této souvislosti zdůraznila, že v aktualizovaném doporučení mají roušky zásadní roli.