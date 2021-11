Kriminalita klesla o třetinu, ale vražd bylo letos zatím nadprůměrně

„Máme méně případů trestných činů, ale více těch, které souvisí s poměry v rodinách – a ty řeší civilní soudy,“ uvedla Martina Flanderová, předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Podle psychologa a ředitele českobudějovického Střediska pro rodinu a mezilidské vztahy Rostislava Nesnídala přibývají problémy v uzavřených komunitách, kde může napětí postupně vyvrcholit až tragickým koncem.

„Zaznamenáváme zhoršení mezilidských vztahů. Příčinou je ponorková nemoc ovlivněná pandemií a různými restrikcemi. Máme asi o pětinu víc klientů než v jiných letech,“ srovnal Nesnídal. Středisko provozuje také linku důvěry, anonymní telefonický kontakt s postiženými. Využívají ji lidé všech věkových skupin, kteří potřebují pomoci či poradit.

Méně trestních kauz potvrzují také advokáti a státní zástupci. Na rozdíl od jiných krajů se to netýká počtu vražd. Jen od ledna do října jich policisté v Jihočeském kraji zaznamenali osm, což je od roku 2015 nadprůměrný počet. Nejméně vražd, a to čtyři, řešili jihočeští kriminalisté v roce 2018.

Většina z těch letošních byla právě motivovaná poměry mezi známými nebo příbuznými. V červenci se mezi ně zařadila vražda ženy jejím partnerem v osadě u Temelína.

Při dvojnásobné vraždě v srpnu na českobudějovickém sídlišti Vltava byla pachatelem příbuzná obětí. Také za zářijovou vraždou mladé ženy z krajského města byl vzájemný konflikt, pachatelem je soused.

Ačkoliv podle psychologů vyhrocuje současná situace už tak narušené vztahy v rodinách, intervenční centra zabývající se těmito konflikty větší počty domácí agrese neevidují.

Podle Nikoly Novotné Markové, vedoucí českobudějovického střediska, možná zkresluje statistiky skutečnost, že původci násilí se mohou jen těžko nuceně na čas vystěhovat ze společného bytu, protože v azylových domech nejsou místa.

Vykázání ze společné domácnosti je jedním z opatření, jak rostoucí konflikt zastavit. „Domníváme se, že v době covidu některé rodiny ani útoky raději nehlásí,“ odhaduje Marková.

Pomohla i změna trestního řádu

Podle jihočeských policistů poklesla loni celková kriminalita meziročně o 1282 skutků. „Důvodem jsou hlavně omezení, která zapříčinila menší pohyb osob, omezení vstupu cizinců a také novelizace trestního zákoníku, kde se změnila hranice výše škody při majetkové trestné činnosti z pěti na deset tisíc korun,“ zhodnotil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Vražd neubylo, jinak je ale podle statistik jihočeských policistů výrazný pokles násilných trestných činů, jako jsou loupeže a úmyslné ublížení na zdraví. Od letošního ledna do října jich měli v evidenci 647, zatímco v roce 2015 jich bylo za stejné období 1649. Pokles pokračuje od loňského roku, kdy policisté vyšetřovali 721 takových skutků.

Celkový počet trestných činů byl do letošního října zatím 6493. V roce 2015 statistiky ukazovaly za stejné období mnohem vyšší údaje, konkrétně 10 940.

Soudům také usnadňuje práci institut prohlášení o vině a trestu, platný v trestním řádu od loňského října. Umožňuje významně zkrátit soudní řízení, pokud pachatel hned na počátku souhlasí s obžalobou. Krajský soud už této právní normy využil několikrát, což zjednodušilo dokazování, kdy narůstají problémy s předvoláváním svědků nebo znalců omezovaných třeba karanténou nebo covidem.