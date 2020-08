Víc loupeží i výtržnictví. Kriminalita dětí roste rychleji než dospělých

Statistiky ukazují, že děti do osmnácti let v roce 2019 spáchaly 3 361 činů, za které by jim hrozilo vězení, kdyby byly starší. Oproti roku 2018 je to nárůst o 6,1 procenta. Je to zneklidňující číslo především proto, že kriminalita dětí rostla rychleji než kriminalita dospělých.