Za mříže už od 14 let. Poslanci chtějí nižší hranici trestní odpovědnosti

Dvanáctiletý málem ukopal o devět let staršího mladíka v Klatovech. Banda dětí zaútočí pěstmi na dva chlapce v obchodním domě Forum v centru Ústí nad Labem. Tlupa nezletilců surově zkope bezdomovce v Přerově. Útočili už poněkolikáté.

Takových zuřivých útoků v poslední době přibývá a všechny mají jedno společné: kriminalisté agresivní děti vyslechnou a tím to končí. Kvůli příliš nízkému věku se rabiátům kromě návštěvy sociálky a dočasného dohledu kurátora většinou nic horšího nestane. Jen v mimořádných případech mohou být zavřeni do výchovného ústavu.

S tím, jak přibývá násilí páchaného dětmi, přibývá i poslanců, kteří by je chtěli trestat. Zatímco v minulých letech se objevovaly jen jednotlivé hlasy, většinou po nějakém otřesném činu, nyní jich jsou již desítky. Vyplývá to z průzkumu MF DNES, která obeslala všechny poslance s dotazem, zda by zvedli ruku pro snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, případně, za jakých podmínek.

Svůj jednoznačný názor sdělilo 103 poslanců, šedesát z nich chce hranici posunout. Nejčastěji o rok, jako je to v okolních státech. „Jsem pro snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let,“ odpověděl premiér Andrej Babiš. „V Německu, Rakousku a na Slovensku mají hranici trestní odpovědnosti shodně 14 let. Měli bychom ji mít stejnou jako okolní státy. Nejnižší v EU ji mají v Anglii deset a ve Skotsku dokonce osm let,“ dodal.

Většina jeho spolustraníků odpověděla podobně. „Dozrál čas sladit věkovou hranici s okolními státy,“ reagovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Poslankyně Eva Fialová a její kolega Michal Ratiborský by věkový limit snížili dokonce až na 12 let.

Ke snížení věku trestní odpovědnosti se přidávají další. „V tomto věku (14 let) jsou již ‚děti‘ natolik zralé, že si uvědomují následky svého jednání,“ říká poslanec Adam Kalous (ANO). „Často se útoků ve školách dopouštějí s vědomím, že se jim nemůže nic stát kvůli tomu, že ještě nedosáhly 15 let. To znamená, že jsem pro snížení hranice na 14 let s právy a povinnostmi, jako mají 15letí,“ dodává.

„Přibývá brutality mezi mladými a je třeba hranici posunout a zpřísnit postih,“ souhlasí Ivo Vondrák (ANO).

Snížení věkové hranice s podmínkou, nebo vůbec

Další jsou pro, ale s podmínkami. „Jsem pro snížení této hranice, ovšem nikoli plošně, nýbrž pouze u nejzávažnějších úmyslných trestných činů páchaných například za použití násilí,“ řekla Jana Černochová z ODS.



Mezi občanskými demokraty je osamocená, její kolegové ze strany neodpověděli nebo jsou proti. Třeba poslankyně Barbora Kořanová (ANO) je přesvědčená, že současná právní úprava, včetně psychologického poradenství a pomoci v diagnostických ústavech, je dostatečná. Trestat nezletilé by napáchalo ještě víc škod. „Vedlo by to k fatálnímu zhoršení (jejich) psychického a morálního stavu. Přišli by do prostředí, které ještě nemohou ve zdraví snést,“ míní Kořanová.

S tím souhlasí Petr Bendl (ODS). „Zavřít dítě do kriminálu myslím problém nevyřeší. Naopak se v něm naučí ještě víc lumpáren,“ říká. Podle něj by pomohlo spíš to, kdyby rodiče i učitelé mohli zlobivé děti trestat. „Aby se nemuseli bát, že budou sami kriminalizováni za každou maličkost či snahu problém v chování dětí řešit,“ řekl.

Nižší věk i pro sňatky? To ne

K poslancům ANO, z nichž většina se vyjádřila pro snížení, se přidávají hlasy z SPD. „V případě návrhu na snížení hranice trestní odpovědnosti o jeden rok ho podpoříme,“ říká za celou stranu předseda Tomio Okamura. Navzdory tomu, že poslanec Radek Koten si třeba myslí, že po snížení věkové hranice pro trestní odpovědnost „by někteří aktivisté mohli časem také požadovat snížení věkové hranice pro sňatky nebo dokonce pro volební právo“.



Odborníci jsou v odhadování přínosu snížení věkové hranice skeptičtí. „Nemyslím si, že dnešní děti jsou jiné,“ říká dětská psycholožka Jitka Jeklová. „V 80. letech jsme neměli Facebook, přes který se dnes děti svolávají k bitce, ani mobil, na který si rvačky nahrávají. Ale rvačky i šikana byly také,“ dodává.

Ve své poradně se setkává s agresivními dětmi. I čtrnáctiletými. „Je znát, že jsou to ještě děti. Stačí na ně zatlačit a ony se mnohdy sesypou,“ říká. „Je tudíž otázka, jestli je chceme zavírat do vězení. Snížení věkové hranice musí předcházet důsledná diskuse odborníků včetně údajů z jiných zemí, zda takový krok přinesl snížení dětské kriminality,“ doplnila.

Před třemi roky prosazovala snížení skupina poslanců v čele s Jeronýmem Tejcem, návrh však ve vládě narazil na závěry meziresortní pracovní skupiny, podle níž byla dosud platná koncepce správná a vhodná. Je otázkou, jak to bude nyní. Snahy o snížení věkové hranice se neobjevují poprvé. Zastánci tohoto kroku obvykle argumentují, že dnešní děti jsou vyspělejší, odpůrci namítají, že podle zkušeností ze zahraničí, analýz a statistik není přínos prokazatelný.

Hlasy zastánců jsou teď silnější a někteří poslanci se již chystají návrh znovu předložit. „Ráda bych případnou změnu iniciovala,“ sdělila Miloslava Rutová z ANO, která je pro snížení věkové hranice „všemi deseti“. „Dovedu si představit, že to bude těžké, že odpůrci budou argumentovat právy dítěte, ale situace je fakt neúnosná,“ dodala.