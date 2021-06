V Česku ubylo vražd či kapesních krádeží. Naopak přibylo případů šíření nákazy

V letošním roce se oproti loňsku méně vraždí. V období od ledna do dubna loni bylo spácháno 53 vražd, letos o 13 méně. Stále však platí, že nejvíce vražd se stane mezi příbuznými či známými.

Propad je i u krádeží. „Kapesních krádeží evidujeme letos o více než 50 procent méně než v loňském roce,“ potvrdil údaje policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Policejní statistika od roku 2011 do roku 2020. | foto: Policie ČR

Za celý loňský rok kradli kapsáři v 4 900 případech, v období od ledna do dubna pak policie řešila 2 017 takových událostí. Letos ve stejném období jich statistiky zaznamenaly 691. Například v Praze bylo potvrzeno 393 případů, v Jihomoravském kraji pak 70.

Kapsáři nejvíce „pracovali“ v únoru a březnu. Pokud se podíváme na rok před covidem, tedy na rok 2019, tak ze statistik vyplývá, že do dubna policie zaznamenala 3 142 případů.



Ač je na trhu málo jízdních kol, tak ani tady policie nezaznamenal zvýšený počet případů. Za loňský rok policie evidovala 5 258 krádeží kol, opět za období leden až duben pak 1 228. Letos za stejnou dobu jich zmizelo 1 016. Třeba v roce 2019 za stejné období bylo 1 157 případů. „Evidujeme letos pokles asi o 13 tisíc trestných činů oproti stejnému období (leden až duben pozn. red.) loňského roku,“ uvedl Moravčík.



Ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR Luděk Fiala ve výroční zprávě za rok 2020 uvedl: „Hlavní příčiny poklesu nápadu trestné činnosti lze samozřejmě spatřovat v omezujících opatřeních, která zapříčinila menší mobilitu osob v České republice, v omezení vstupu občanů ostatních zemí k nám a dále také v novelizaci trestního zákoníku, ve které došlo ke změně hranice výše škody při kvalifikaci trestného činu na 10 tisíc korun.“

Krádeží v obchodě policie eviduje 1 496

Policie do statistiky zahrnula také novou položku, a to jsou krádeže v obchodech. V době nouzového stavu totiž docházelo k tomu, že soudy dávaly za banální krádeže mnohdy vysoké tresty, které je možné uložit jen při nouzovém stavu.

Mediálně se proslavil především případ muže z Brna, který loni na jaře ukradl pět pizza bulek, kdy jeden kus stál necelých 13 korun.. Pečivo vložil do tašky a prošel bez zaplacení pokladnou, poté jej zadržela ostraha. Muž žije na ulici, ke krádeži se přiznal. Za krádež si měl odsedět rok a půl. Nakonec byl podmínečně propuštěn v půli trestu. Letos krádeží v obchodě policie eviduje 1 496.

Další statistika, která je spjata s dobou koronaviru, je šíření poplašné zprávy. Loni policie tento trestný čin zaznamenala ve 126 případech. V loňských měsících, kdy byl již covid v Česku potvrzený, tedy v březnu a dubnu, policie evidovala 41 případů. Letos ve stejných měsících to bylo „pouze“ 15 případů.

Mezi nejznámější šiřitele poplašné zprávy se zařadila žena, která šířila zvukovou nahrávku, podle níž má být v Česku v noci na pondělí (23. března 2020 pozn. red.) nebo po dosažení tisícovky nakažených novým koronavirem zaveden zákaz vycházení. Případ tehdy řešila policie, které se později žena přihlásila. Uvedla však, že nahrávka byla soukromá a neměla vyděsit.



Policie ČR @PolicieCZ Policie se od dnešního večera zabývá hlasovou nahrávkou kolující po sociálních sítích, jejíž obsah nese známky šíření polplašné zprávy. Znovu upozorňujeme na fakt, že tento trestný čin je v době nouzového stavu země postižitelný vyšší trestní sazbou, a to až 8 let. oblíbit odpovědět

Policie již letos v lednu uvedla, že kriminalita v roce 2020 poklesla oproti předchozímu roku o 33 696 skutků, což znamená 16,9 procent. Objasněnost naopak vzrostla o více než 3 procent a dosáhla úrovně 56,3 procent.

Letos vede šíření nakažlivé nemoci

Naopak v letošním roce raketově přibylo trestných činů v souvislosti s šířením nakažlivé nemoci. Už loni na seznam nakažlivých nemocí vláda zařadila i covid-19. Za úmyslné a vědomé šíření hrozí až osm let vězení.



I proto se nyní započítává do statistik „úmyslné ublížení na zdraví nakažlivou lidskou nemocí“ či „ublížení na zdraví nakažlivou lidskou nemocí z nedbalosti“ do kterých spadá například šíření HIV.

Na karanténu se vykašlal letos v březnu třeba muž z Jihočeského kraje, kterému vyšel pozitivní PCR test. „Nejméně ve dvou případech se pohyboval po obci na Jindřichohradecku. V jednom případě šel mimo jiné nakupovat i do prodejny potravin. Zde ho spařila prodavačka, která se ho měla zeptat, zda nemá být ještě v izolaci. Podezřelý muž jí měl říci, že už chodit po venku může a že na vládní opatření s*r*,“ popsala případ jihočeská policejní mluvčí Hana Millerová. Kriminalisté 20. dubna rozhodli zahájit proti muži trestní stíhání.



Ze statistik vyplývá, že loni od ledna do dubna šířilo úmyslně nakažlivou nemoc 10 lidí, neúmyslně pak čtyři lidé. Zlom nastal letos. Za stejné období (aktuálnější data nejsou k dispozici) nakažlivou nemoc úmyslně šířilo 127 lidí, neúmyslně tedy z nedbalosti to bylo 39 lidí. Největší počet nakažených vyrazil do obchodů či ven letos v březnu a dubnu. Přitom v roce 2019 úmyslně nějakou nemoc šířilo „pouze“ 7 lidí.