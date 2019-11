Byli jsme tu už v 89. Pokud bude třeba, přijdeme zase, říkají demonstranti

Po necelých pěti měsících pražskou Letnou opět zaplnily tisíce demonstrujících. Revolučnímu víkendu přálo počasí, a i když teploty nedosáhly k dvacítce, demonstraci na Letné prozářilo podzimní slunce.

Podpořit iniciativu Milion chvilek pro demokracii přijeli i manželé Antonín a Václava Huškovi z Hradce Králové. Na Letnou dorazili tento rok už podruhé, ale letenské demonstrace znají už dřívější doby.

„Byli jsme tu i v roce 1989. Byli jsme tu i před pár měsíci. Pokud bude potřeba, přijdeme znovu,“ uvedl pětasedmdesátiletý muž.



Do Prahy je z domova přitáhla touha po spravedlnosti. „Touha po spravedlivé svobodě. Bez lhaní, bez osočování a bez podvádění. To je to, co nám na současném premiérovi nejvíce vadí,“ uvedl demonstrant.

Na skutečnost, že by demonstrace nakonec neměly žádné výsledky, nemyslí. „Zač bychom stáli, kdybychom se dívali na tyto výsledky. Já si myslím, že my jsme generace, která má tu zkušenost, že to význam má a že se tyto akce později vyplatí. A že když něco lidé touží, tak to nakonec získají,“ doplnila jeho manželka Václava. „Osobně nevím, zda se toho dožiju, ale udělám pro to všechno.“

„Musíme dělat, co jde. Zatím můžeme demonstrovat,“ dodal muž a poukázal na transparent, který si přivezli z Hradce. „Pane premiére, netěšte se příliš. Oligarchům do rukou váda nepatří“ stojí na něm.

Do Prahy dorazili i demonstranti z Poděbrad. Ani ti tady nejsou poprvé, Letnou navštívili už v létě. „Nejsme spokojen se současnou situací,“ popisuje Roman Šulc, podle kterého je řešením odstoupení Babiše. „Určitě by nám to prospělo. Politická situace by se u nás pročistila. Musíme udělat první krok,“ dodává.

„Pořád to má smysl. Sice se nic nezměnilo, ale měli bychom mu neustále připomínat, že my nejsme spokojení,“ doplnila ho jeho partnerka. Ta je v Praze na demonstraci poprvé. Určitě zde ale není naposled. „Přijdu znovu, pokud bude třeba,“ doplnila Klára Šulcová.

Přijdeme zase, vzkazují demonstranti

K řadě dalších český vlajek se přidali i s tou svou Milan a Alena ze Sušic. Stání vlajku ozdobili názvem své rodné obce a přidali se tak k řadě dalších. Vlajky a transparenty nad Letnou ukazovaly, z jakých koutů Česka demonstranti přijeli. Z Olomouce, Brna, Chlumce nad Cidlinou či z Plzně.



„Je nás tady minimálně 50. U nás byl autobus už plný, někteří jeli autem,“ popsal 63letý Milan (nechtěl uvést příjmení, pozn. red.).



„Máme toho dost. Nikdo mi nebude říkat, kvůli čemu to dělám, co mi to přinese. To říkali i v 89. a nyní to říkají zase,“ zakroutil hlavou muž.



„Výsledek to možná mít žádný nebude, ale alespoň o nás budou vědět. Nejsme tu poprvé, zatím jsme byli na všech demonstracích Milionu chvilek. Nevynechali jsme,“ doplnila jej Alena.

Oba se shodli na tom, že pokud bude potřeba, přijdou znovu. „A budeme se těšit. Je třeba pokračovat.“

Spolek Milion chvilek odpoledne na Letné představil ultimátum premiérovi Andreji Babišovi, tři výzvy opozičním demokratickým stranám a svoji pozitivní vizi. Podle organizátorů na místo dorazilo 300 tisíc lidí, policie účast odhadla na 200 tisíc lidí.