Roušky mají 30 výjimek, na demonstracích je nemusí mít všichni, říká policie

„Při povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí více než třicet výjimek. Z těchto důvodů nelze věc zobecňovat a myslet si, že každý, kdo nemá na shromáždění zakryté dýchací cesty, nedodržuje protiepidemická opatření,“ vysvětlil policejní mluvčí Jan Daněk.

„Policisté v souvislosti se shromážděními dne 17. listopadu řešili osm přestupků a při shromáždění na Letné před asi dvěma týdny čtyři přestupky,“ doplnil pro iDNES.cz Daněk s tím, že dva přestupky a jeden trestný čin jsou zatím v prověřování a ostatní případy policie oznámila správnímu orgánu.

Ovšem například městská část Praha 1, kam spadá Staroměstské náměstí s nejčastěji pořádanými demonstracemi, za posledního půl roku neregistruje vůbec žádné podněty k prošetření.

Redakce se obrátila ohledně demonstrací i na magistrát Prahy, mluvčí Tadeáš Provazník však v odpovědi pouze odkázal na pražskou hygienickou stanici a policii.

„V době mimo nouzový stav policie tyto přestupky oznamuje správnímu orgánu, kterým je pro metropoli Hygienická stanice hlavního města Prahy, v rámci nouzového stavu pak tyto přestupky oznamuje magistrátu Prahy jako příslušnému orgánu. Nouzový stav nicméně platí až od 26. listopadu,“ uvedl Provazník.

Pražská hygiena však na dotazy ohledně pokut a kontrol při demonstracích nereagovala, a to ani po urgenci.

Neměli roušky a nedodržovali rozestupy

Za poslední dobu se odehrály tři větší demonstrace. Jedna z nich proběhla 17. listopadu na Staroměstském náměstí. Na svátek svobody na místo podle odhadu policie dorazilo zhruba 10 tisíc lidí.

Akci tehdy svolalo hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES spolu s dalšími asi třemi desítkami uskupení. Řečníci označovali rozhodování vlády zdůvodněné snahou o omezení šíření viru za protiústavní. Vyzývali k tomu, aby se lidé nebáli bránit svobodu, kterou jim podle nich vláda vzala.

Účastníci demonstrace neměli roušky a nedodržovali žádné rozestupy. Někteří zpochybňovali pandemii jako takovou a popírali smysl očkování. V ten samý den však přibylo v Česku nejvíc nakažených za den od začátku epidemie, a to 22 479 případů.

Demonstrace hnutí Otevřeme Česko-Chcípl PES a dalších desítek uskupení proti protiepidemickým opatřením a "covidové totalitě“. (17. listopadu 2021)

Redakce tehdy oslovila hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou, kdo na místě na opatření dohlíží a zda jejich porušení budou padat pokuty. Ta pro iDNES.cz však pouze řekla: „Toto je otázka na Hygienickou stanici hlavního města Prahy. Opravdu neznám kontrolní plány každé jednotlivé stanice. Nevím, možná se domluvili s policií nebo městskou policií, kdo tam bude dělat kontrolu.“

Další velká demonstrace se odehrála na Letné na konci listopadu, kam dorazily zhruba tři tisíce odpůrců očkování. Dohlížely na ně desítky policistů, lidé nedodržovali rozestupy ani neměli nasazené respirátory. Akci rovněž svolala iniciativa Chcípl Pes.

Svolavatel musí zajistit dodržování opatření

Žádný z účastníků také neměl roušku či respirátor. „Organizátor akce vyzývá účastníky k dodržování opatření, aktuálně nemám konkrétní informace, kolik jsme řešili případů nedodržení,“ sdělil v den akce pro iDNES.cz policejní mluvčí Daněk.

„Svolavatel bude nahlášen magistrátu, protože nezajistil, aby na akci byla dodržována protiepidemická opatření. Také několik osob budeme oznamovat pro přestupkové jednání,“ uvedl Daněk po konci akce, kdy se lidé v klidu rozešli.

Poslední demonstrace se odehrála v neděli 12. prosince, kdy se na Václavském náměstí v Praze sešlo asi pět tisíc lidí proti povinnému očkování, které u občanů nad 60 let a u vybraných profesí schválila končící vláda Andreje Babiše.

Následně se demonstranti vydali na pochod centrem Prahy, kolem 16:00 dorazili k Úřadu vlády. Akci zakončili v podvečer na Hradčanském náměstí. Jednoho člověka zadržela policie pro podezření z poškození auta. Demonstraci svolalo rovněž hnutí Otevřeme Česko –⁠ Chcípl PES.

Organizátorům demonstrace podle mluvčího Daňka hrozí vysoká pokuta. „Pořadatel shromáždění nezajistil dodržování protiepidemických opatření. Bude oznámen správnímu orgánu,” řekl po protestu České televizi.

Daněk pro iDNES.cz řekl, že primárně je odpovědností svolavatele zajistit dodržování protiepidemických opatření účastníků shromáždění.

„V případě, že svolavatel nezajistí dodržování protiepidemických opatření na shromáždění, je z naší strany oznámen příslušnému správnímu orgánu. Oznámení správnímu orgánu činíme vždy, když na shromáždění dojde k porušení těchto pravidel,“ řekl Daněk a současně podotkl, že uložit pokutu svolavateli shromáždění je oprávněn příslušný správní orgán, který zároveň rozhoduje o její výši.

Chcípl Pes bez pokuty i správního řízení

Předseda hnutí Chcípl Pes Jakub Olbert pro iDNES.cz však řekl, že pokutě či správnímu řízení iniciativa v tuto chvíli nečelí. „Nic, co by mohlo souviset s přestupkem či trestným činem. Chci doplnit, že každá demonstrace probíhá s kontrolou policie, kde s ní úzce spolupracujeme týden nebo dva před demonstrací a máme jasná pravidla, co máme a nemáme dělat,“ uvedl Olbert.

Ten zároveň zdůraznil, že se iniciativa při demonstracích řídí výzvami policie. „Pokud nám říká, že musíme vyzvat občany, aby si nasadili roušky, tak to uděláme. Tam naše pravomoc končí. My jako pořadatelé nemůžeme lidi jakýmkoliv způsobem perzekuovat nebo na nich vymáhat opatření. To je věc policie. To, co proběhlo médii, že dostaneme pokutu nebo něco takového, tak tam není, na jakém základě bychom měli mít postih,“ uvedl Olbert a zopakoval, že správní řízení ani pokutu nikdo po iniciativě nevymáhá.

Policejní mluvčí Daněk uvedl, že situaci řeší vždy individuálně a záleží na mnoha okolnostech, podle kterých se rozhodují o postupu. „Tomu, kdo porušuje protiepidemická opatření, může policista udělit pokutu v příkazním řízení na místě, oznámit protiprávní jednání příslušnému správnímu orgánu nebo využít institut tak zvané domluvy,“ vyjmenoval možnosti.

Rovněž uvedl, že zakrytí dýchacích cest platí pro účastníky shromáždění, kteří nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru a nejsou členy jedné domácnosti. Zvláštní statistiky ohledně porušování opatření na demonstrací policie nevede.

Chcípl Pes na víkend svolal další demonstraci, ta se tentokrát odehraje v Brně. Zaměří se na povinné očkování, které iniciativa odmítá.

„Nejsme proti dobrovolnému očkování, jsme pouze proti povinnému očkování, které se zde snaží zavést vláda s podporou Parlamentu ČR! Místo relevantních informací odborníků, na základě kterých by se mohli občané rozhodnout, nás vláda nutí do očkování pomocí korupčních a vyděračských nástrojů!,“ stojí na plakátu iniciativy.

Na demonstraci mají vystoupit i zástupci hasičů, policistů, zdravotníků, doktorů, studentů, učitelů a občanů, kteří nesouhlasí s povinným očkování a kterých se týká. „Určitě s sebou bubny, hrnce s vařečkou, sirény a různé řehtačky. Jsme pro dobrovolné očkování!,“ dodává program akce.