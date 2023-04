Přivezli jsme klobásky z Moravy. To už v Praze neznají, říká demonstrantka

Na nedělní protivládní demonstraci přijeli účastníci vybaveni kromě spacáků také vydatným občerstvením. Pochutiny z moravského kraje přivezla demonstrantka Anna Zelinger z Horňácka, podle níž se celá akce vydařila. „Dovezli jsme klobásky z Moravy. To aby lidi ochutnali, co se ještě dnes dělá na dědině, a co už tady ve městě pomalu neznají,“ uvedla pro iDNES.cz.