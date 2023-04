Počkáme, až s námi budou mluvit. Lidé trávili další noc před Úřadem vlády

Pan Slávek je už v důchodu, přesto má stále jiskru v oku a hrdě popisuje: „V roce 1989 jsem dostal hodně ran pendrekem. Byl jsem na několika demonstracích, včetně té 17. listopadu. Ale rány mi byly jedno, byl jsem mladý a něco vydržel,“ říká spokojeně.

Následně ale zvážní a doplní, že kdyby věděl, co se v současnosti bude dít v Česku, kdy jsou drahé energie, lidem hrozí válka a je vysoká inflace, „nikdy bych klíči necinkal.“ Vláda má podle něj rozhodně nástroje, jak zatočit s inflaci a drahými energiemi, „které sice vyrábíme v Česku, ale vyvážíme a zpětně vykupujeme za více peněz.“

Vadí mu také, že vláda rozhodla jenom o částečné valorizaci, kdy seniory připravila o tisíci korunu.

„Berou peníze nám důchodcům, proč máme dotovat stát?“ diví se a podotýká, že nechce žádnou válku. „Na obou stranách umírají lidé, já nechci válku, bojím se jí,“ přiznává znepokojeně pan Slávek a dodává, že na rozdíl od jiných před Úřadem vlády v noci oči nezavřel.

Nechybí jídlo, hudba či dobrá nálada

„Ptal jsem se holek a těm zima nebyla. Spaly tu přes noc spolu s ostatními, ale to pro mě není, já dojel zase až ráno,“ popisuje další muž, načež se k nám otáčí chlap v modré bundě a s úsměvem se zapojuje do diskuze.

„Já tady spal. Bylo to dobrý. Máme jídlo, celou noc hrála hudba, protože tady se v okolí nikde nebydlí. Nálada je tady taky fajn, vše do sebe zapadlo a rozumíme si,“ popisuje.

Dodává, že v noci bylo poměrně teplo. „Kritická část byla okolo páté šesté ráno, ale zvládli jsme to. Horší bylo spát na těch kostkách,“ směje se a ukazuje na kočičí hlavy před úřadem.

„Taky jsme tu spali! Nálada byla a je nádherná! Měl jste tu být v neděli, bylo to úžasné. Ani policajti nedělají problémy, my jim nic neděláme a oni jsou na nás taky v pohodě. Ostatně taky chtějí to, co my - klid a spokojený život. Určitě s námi tajně souhlasí,“ myslí si další z účastníků.

Na dotaz, jestli demonstrujícím nevadí, že s nimi nikdo z vlády nevede dialog a že ani premiér Petr Fiala není v Česku, ale na Filipínách, a tak se ho protesty příliš nedotýkají, mají ihned pohotovou odpověď:

„To je hlavně ostuda vlády, že s námi nemluví. Budeme tu dokud se to nezmění, hlavní je, že si lidé začínají všímat toho, za co bojujeme,“ říká jeden z mužů. Zároveň vybídl k podpisu petičního archu strany PRO Jindřicha Rajchla.

Podle dalších protestujících lidi nezajímá, co se dělo na Václavském náměstí. „Líbí se jim, že nocujeme před vládou a fascinuje je, jak se tu držíme. Hlavní je, aby přišlo ještě více lidí,“ apelují.

Ani v úterý na místě nechyběla podpora v podobě jídla pro účastníky. Kromě tlačenky a pečiva měli přítomní k dispozici croissanty a další pečivo.