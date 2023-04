Vláda nás sdírá z kůže. Chceme svobodu slova, tvrdí demonstranti z Václaváku

Nejhorší je nic nedělat

Miloš a Dáša Hákovi dorazili protestovat z Pardubic. „My už máme odžito, jsme v důchodu. Jsme tu hlavně kvůli dětem, vnoučatům,“ říkají. Jako první důvod jejich účasti zmiňují, že nechtějí válku. „My už jsme válku nezažili, ale naši rodiče ano. Když nám vyprávěli, co se dělo, tak to byly hrůzy. Lidi se chovají jako zvířata. A násilí plodí násilí,“ tvrdí.

Oba dva kritizují vládu, která podle nich „jenom lže“. Milošovi vadí například snížení valorizace důchodů. „Když nám vzali letos tisíc korun, už to bude každý rok o tisíc. A pak ještě inflace. Ti, co mají slušné příjmy, to zvládají. Ale lidem, kteří žijí na hraně, to sežere úspory,“ míní. Dodávají však, že pochází z generace, která byla zvyklá šetřit, takže ušetří i tentokrát.

Na dotaz, zda podporují i demonstrace odborů nebo Ladislava Vrabela, odpovídá Dáša: „Měli by se dát všichni dohromady.“

Organizátor nedělní demonstrace Jindřich Rajchl je pro ně jeden z mála, který je ochotný něco dělat a mluví rozumně. „Tahle vláda se o nás starat nebude. Je mi jedno, jestli se tady snaží Rajchl nebo Vrabel. Nejhorší v životě je nedělat nic,“ poznamenal Miloš.

Pár z Pardubic tvrdí, že sleduje všechna média, nevěří však České televizi. „Musíte si vždy vybrat a udělat si nějaký průměr. Každá zpráva by měla být ověřená ze tří zdrojů, aby se jí dalo věřit,“ uzavírají.