Rath na to má. Soud odmítl, že nemůže splácet pokutu 600 tisíc měsíčně

Ve dvou větvích kauzy manipulací při zadávání zakázek ve Středočeském kraji si Rath vyslechl souhrnný osmiletý trest vězení. Odpykal si téměř čtyři roky. Součástí verdiktu je také třináctimilionový peněžitý trest. Na přelomu roku, kdy se začal řešit splátkový kalendář, zbývalo Rathovi doplatit asi 7,5 milionu korun. Poukazoval na to, že nemá žádné volné peníze a že jeho další majetek je součástí dědického řízení po otci, případně jej blokuje spor se spoluvlastníkem nemovitosti.

Krajský soud stanovil, že od 15. února letošního roku má Rath splatit každý měsíc 600 tisíc korun, což by znamenalo, že celý peněžitý trest vypořádá zhruba do roka. Krajský soud uvedl, že takovou lhůtu považuje za přiměřenou, a to i vzhledem k celkové době, po kterou je Rathovi známo, že bude muset peněžitý trest uhradit.

Rath v ústavní stížnosti tvrdil, že splácení soudem stanovených částek je mimo jeho faktické možnosti. Byl tehdy ve výkonu trestu, měl minimální příjmy. Rath vyslovil obavu, že rozhodnutí krajského soudu vytváří podmínky pro nařízení exekuce.

„ÚS považuje rozhodnutí krajského soudu a jeho odůvodnění za ústavně konformní a neshledal žádný důvod pro svůj zásah v podobě zrušení napadeného rozhodnutí. Krajský soud v rozhodnutí uvedl, které okolnosti považoval za rozhodující pro posouzení věci a usnesení akceptovatelným způsobem odůvodnil,“ reagovali ústavní soudci. Od poloviny května je Rath na svobodě.

Seznam Zprávy tento týden informovaly, že Okresní soud Praha-západ vydal Davidu a Evě Rathovým přes 1,3 milionu korun. Podle konstatování soudu peníze zabavené po Rathově zatčení nepocházely z trestné činnosti v případech, v nichž byl bývalý politik odsouzen. Seznam Zprávy, které se odkazují na soudce Ondřeje Klusáka, uvedly, že Rath má momentálně splaceno asi 60 procent peněžitého trestu.

Ústřední trojicí druhé větve kauzy byli stejně jako v první části případu Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová (dříve Pancová) a její manžel Petr Kott. Podle soudu si na přelomu let 2011 a 2012 domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů ve Středočeském kraji za stovky milionů korun. Také Kottovým prodloužily soudy tresty na osm let vězení. Sérii dovolání v kauze momentálně řeší Nejvyšší soud.