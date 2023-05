Prodám bratrovi půl domu, do politiky už se nevrátím, říká propuštěný Rath

Soud vás v úterý podmínečně propustil z brněnské věznice, kde jste si od počátku letošního ledna odpykával trest za korupci. Jaký je návrat zpět do reality?

Je to vždycky složité. Není to nic příjemného pro mě ani pro rodinu, když mě neustále zavírají a pouští. Bylo to teď na relativně krátko, ale nabourává to práci, rodinné vztahy i cirkadiální rytmus. Člověk je doma zvyklý v nějakou hodinu vstávat, to je všechno narušené, protože tam je jiný rytmus. Vstávali jsme v půl páté a chodili spát po deváté. Má to zásahy i do biologického rytmu organismu.

Politika mě vůbec neláká. Vidím beznaděj na celé politické scéně. Nejen u nás, ale po celém světě.