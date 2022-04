Digitální pozůstalost. Uspořádat je třeba účty na sítích, potíž je s kryptoměnami

Prezident notářů: Na bitcoiny se v bance nezeptáte Otázky digitálního dědictví řeší také samotní čeští notáři. Podle prezidenta Notářské komory České republiky Radima Neubauera jde však spíše o výjimky. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR Je nějaký rozdíl pro notáře, když se v závěti řeší fyzické a digitální dědictví?

Do pozůstalostního řízení patří celé jmění zůstavitele. Pokud ale neexistuje žádná centrální autorita, která by potvrdila vlastnictví digitálního majetku, je k jeho projednání jako součásti pozůstalosti nutná shoda všech dědiců na tom, že zůstavitel digitální majetek vlastnil. U digitálního dědictví je tedy sama znalost tohoto majetku dědici klíčová, protože vlastníte-li například bitcoiny, nelze se jednoduše zeptat jako v bance, kolik jich máte. Setkáváte se nyní s tím, že by lidé více řešili své digitální dědictví?

Zatím jsem se s tím nesetkal, jedná se spíše o výjimky. Patří e-mailový účet nebo profil na sociální síti zemřelého do dědictví?

Dědictví je univerzální nástupnictví, ale je třeba dbát na smluvní podmínky poskytovatele profilu či služby. Nakládání s účtem zůstavitele je tedy nutné řešit s jeho poskytovatelem, který pro takovou situaci obvykle stanovuje postup ve svých smluvních podmínkách. Jinými slovy: e-mailová schránka, profil na sociální síti a jejich osud po vaší smrti je často záležitostí smluvní, obsaženou v podmínkách pro vedení účtu. I když budete mít například v usnesení o dědictví napsáno, že jste nabyla práva k účtu zůstavitele na sociální síti, neznamená to nutně bez dalšího, že s vámi bude provozovatel služby jednat jako s vlastníkem a účet vám zpřístupní. Neznáte-li například údaje od bitcoinové peněženky, notář vám nemůže pomoci. Jak je to v případě, kdy si člověk vydělával online a jeho účet generuje zisk i po jeho smrti?

Práva i povinnosti z provozování internetové služby být děděna mohou, ale opět je musí sami dědici notáři označit. Ten, komu práva připadnou, z nich může za předpokladu, že i po smrti zůstavitele generují zisk, profitovat.