V Londýně řadí nový gang. Krade telefony, obětem zmizí kryptoměny

Zločinci tak zkombinovali fyzické útoky se svým digitálním know-how a nalezli způsob, jak během chvíle oběť připravit i o všechny nakumulované úspory v digitálních měnách. S odkazem na londýnskou policii o tom informoval deník The Guardian.

Jedna z prvních obětí tohoto trestného činu na londýnské policii uvedla, že se poblíž stanice metra Liverpool Street pokoušela objednat službu Uber. V tu chvíli ji ale obklíčili pachatelé, kterým se podařilo získat mobilní telefon. Ačkoliv gang následně telefon vrátil, oběť si později všimla, že na účtu u krypto-investiční platformy Coinbase chybí digitální měna ethereum v hodnotě pět tisíc liber, což je skoro 150 tisíc korun.

V jiném případě poškozeného muže oslovila skupina lidí, kteří mu nabídli prodej kokainu. Dohodli se, že obchod se uskuteční v nedaleké postranní uličce. Tam své oběti nabídli, že pro budoucí obchody uloží své telefonní číslo přímo do přístroje. Místo toho se ale dostali k jeho kryptoměnovému účtu, násilím ho přitlačili ke zdi a přinutili ho odemknout aplikaci pro chytré telefony s ověřením obličeje. Z jeho účtu převedli kryptoměnu ripple v hodnotě šest tisíc liber, což je v přepočtu téměř 180 tisíc korun.

Třetí oběť na londýnské policii uvedla, že zvracela pod mostem, když ji najednou pachatel donutil odemknout telefon pomocí otisku prstu. Ten následně změnil nastavení zabezpečení telefonu a ukradl v kryptoměnách celkově 28 700 liber.

Transakce jsou nevratné

Problémem je, že veškeré převody kryptoměn jsou nevratné, což je velká odlišnost oproti běžnému bankovnímu převodu. Díky tomu je tak celý tento zločin pro případné pachatele mnohem snadnější a atraktivnější.

„Pokud mě okradou a donutí mě provést bankovní převod, tak banka dokáže vysledovat, kam peníze zmizely. Transakci můžete zvrátit. S kryptoměnami je ale to jiné. Pokud jsou jednou převedeny, tak s tím nemůžete nic udělat,“ řekl deníku The Guardian David Gerard, který je autorem knihy Attack on the 50 Foot Blockchain o digitálních měnách.

Rizika se podle něj znásobují tím, že někteří lidé pracují se svými investicemi ve svých mobilních telefonech neopatrně. Nejednají s podobnou ostražitostí jako při nakládání s hotovostí. „Lidé si nechávají na účtech v kryptoměnách nesmyslně vysoké částky. Neuvědomují si rizika,“ dodal Gerard.

K prvním přepadením spojeným s kryptoměnami docházelo už v druhé polovině roku 2021, a to v relativně malé části londýnské finanční čtvrti. Pro tamější policii jde o novou výzvu a v poslední době i kvůli tomu absolvují školení zaměřená právě na kryptoměny.

Na jiných místech Británie se podobné násilné útoky objevily už dřív. Například vysokoškolský student z anglického Kentu minulý rok oznámil, že osm lidí vtrhlo do jeho pokoje na koleji a donutilo ho převést bitcoiny v hodnotě 68 tisíc liber.