Green Deal není hrozba. I migrace je pro nás příležitostí, říká Danuše Nerudová

Jde do dalších voleb. Danuši Nerudové kauzy hnutí STAN včetně Dozimetru nevadí. (22. srpna 2023) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Bývalá uchazečka o Hrad, ekonomka Danuše Nerudová kandiduje do eurovoleb za STAN. V interview mluví i o migraci z Afriky. „V příštích dvaceti letech se jedna třetina afrického kontinentu stane neobyvatelnou kvůli klimatu a celá tato migrační vlna zamíří do Evropy. Do pohybu se dají miliony lidí. Žádný stát v tu chvíli nebude schopný čelit této vlně samostatně,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.