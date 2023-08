KOMENTÁŘ: Eurokomisařka Nerudová může genderově vycházet a Síkela ostrouhat

Podle zákulisních informací by totiž její kandidatura mněla být jen předzvěstí k nominaci Danuše Nerudové na post nové české eurokomisařky.

Pokud se tak stane, mohlo by to ale v hnutí STAN nadělat trochu zlé krve. Především mezi zastánci stávajícího ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, který si na post eurokomisaře dlouhodobě myslí, a jenž byl na konečnou nominaci do této chvíle favorizován. Ale popořádku.