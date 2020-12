Zeman varoval vetem daňového balíčku. Vadí mu daňová sleva a nadčasovost

„Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Hradě ministryni financí Alenu Schillerovou. Oznámil jí, že se rozhodl vetovat daňový balíček, a to především z důvodu zvýšení daňové slevy na poplatníka, která podle názoru prezidenta republiky výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu,“ napsal mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na webu prezidentské kanceláře.



Zeman prý také vyslovil nespokojenost nad tím, že navzdory dohodě s premiérem Andrejem Babišem se v zákoně o dani z příjmů výslovně nezmiňuje doba platnosti tohoto zákona. Dohoda byla na dva roky.



Zemanovi politický slib předtím stačil

Schillerová ale při předložení návrhu upozornila, že to není prakticky možné, protože po zrušení superhrubé mzdy by zákon nepředvídal, co by nastalo potom. I Zeman nejprve ubezpečoval, že mu politický slib stačí.

Návrh na zásadní snížení daní odhlasovali poslanci před necelými dvěma týdny. Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy a také nové sazby daně z příjmu z hrubé mzdy na 15 a 23 procent podpořili svými hlasy poslanci ANO, ODS a SPD.



Jenže poslanci také schválili návrh Piráta Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení slevy na dani na poplatníka z 24 840 korun na slevu na poplatníka ve výši průměrné hrubé mzdy za předminulý rok. V tomto případě za rok 2019.



Ministryně Schillerová vyčíslila celkové dopady všech daňových změn na výpadek 130 miliard korun pro veřejné rozpočty, z toho 35 miliard by stála vyšší daňová sleva.



Nyní je to v rukou Senátu

Balíčkem se bude příští týden ve čtvrtek 10. prosince zabývat Senát. Babiš se Schillerovou nabídl horní komoře obchod: pokud zachová 15procentní daň a zruší slevu, dostanou kraje a obce, které by tím přišly o obrovskou část příjmů, kompenzaci ve výši 20 miliard korun.



Babišův návrh by znamenal celkový výpadek příjmů na úrovni veřejných rozpočtů 79,2 miliardy korun, z toho v případě státního rozpočtu 52,3 miliardy korun.

Kraje by měly být podle zmíněného návrhu kompenzovány pěti miliardami korun a obce 15 miliardami.