ODS znázornila Piráty jako námořní lupiče, sebe jako statečné ochránce

„K daňovým návrhům Pirátů tady máme jednoduchou grafiku. EDIT: jsme rádi, že se Pirátům v diskusi nelíbí, když jsou přirovnáni k pirátům. Třeba je to donutí k zamyšlení, že zvyšovat daně je špatně,“ stojí u facebookové stránky ODS Prahy 8.

Již dříve se tato stranická buňka ODS dostala do kontroverze. Místostarostka městské části Vladimíra Ludková na web Prahy 8 umístila článek v souvislosti se žádostí muslimské obce o zřízení neveřejného hřbitova, kterou radnice zamítla.

„Jsem přesvědčená, že několikatisíciletý vývoj naší kultury nelze, v zájmu těžko uchopitelné multikulturality, zahodit a říct každému,jsi tu vítán‘. To by se také mohlo jednou stát, že u vás v obýváku najednou bude někdo, kdo říká:,Už tady nebydlíš, odejdi!‘“ uvedla v článku Ludková. Radnice Prahy 8 se k vyjádření místostarostky nehlásila a označila její počínání za čistě soukromou věc.

„Opravdu mě to překvapuje zrovna od zástupců ODS, kteří náš návrh na zrušení osvobození z příjmu prodeje cenných papírů, kde my jsme navrhli sazbu 15 procent, tak v důsledku hlasování ODS je výsledná sazba 23 procent, s kterou my jsme ale nesouhlasili. Opravdu mi to v tomto kontextu přijde zvlášť úsměvné,“ okomentoval podstatu koláže pro iDNES.cz Pirát Mikuláš Ferjenčík.

„Ačkoli jsem koláž neviděl, ve světle posledních událostí, například návrhu Mikuláše Ferjenčíka na 23procentní zdanění firem, které se jejich majitele po letech usilovné práce rozhodli prodat, jsou ale daňové návrhy Pirátů nepochopitelné a neodpovědné. Ekonomickou logiku to nemá, nespravedlivě se zdaňují ti, kteří už své peníze zdanili,“ napsal předseda ODS Petr Fiala.

Sněmovna minulý týden schválila zrušení superhrubé mzdy a poslanci ANO, ODS a SPD podpořili návrh Andreje Babiše, aby sazby daně z příjmu po zrušení superhrubé mzdy byly 15 a 23 procent.

Zároveň byl schválen i návrh Piráta Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení slevy na dani na poplatníka z 24 840 korun na slevu na poplatníka ve výši průměrné hrubé mzdy za předminulý rok. V tomto případě za rok 2019. Příští rok by podle pirátského poslance činila 34 125 korun.

Ferjenčík ale nečekal, že Sněmovna schválí jeho návrh i návrh ANO. Pirátský návrh byl podle něho jen alternativou k návrhu ANO a Piráti čekali, že si Sněmovna vybere jen jeden z nich a druhý nepodpoří.

Pirát se později nechal slyšet, že takto schválený daňový balíček je z hlediska rozpočtové politiky „prostě šílenost“, na kterou stát nemá peníze. Dopad do rozpočtu státu a samospráv bude obrovský. „Zákon jako celek je prostě iracionální,“ řekl.

Ministryně Alena Schillerová odhadla dopad schválených poslaneckých změn do veřejných rozpočtů zhruba na 130 miliard korun. Z toho jen na státní rozpočet podle ní připadne 87 miliard.

ODS, která původně rozhodnutí ohledně daňového balíčku podpořila, nyní ale prosazuje kompromis. Chce prosadit snížení slevy na dani na poplatníka oproti tomu, co schválila Sněmovna, na 28 800 korun a kompenzaci obcím a krajům. Daň z příjmu by po zrušení superhrubé mzdy měla mít přitom sazby 15 a 23 procent, jak to schválili již poslanci, či 16 a 23 procent, přičemž by se ale nezvýšily daně OSVČ.