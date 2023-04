ČSSD gratulovala Finsku, porušila Zemanův slib se nechlubit zásluhou o Česko

Čeští sociální demokraté na svém Twitterovém účtu gratulovali Finsku k úternímu vstupu do NATO. A pochlubili se vlastní zásluhou o to, že Česko do aliance vstoupilo v roce 1999. Neprávem. I přes tehdejší slib expremiéra a bývalého prezidenta Miloše Zemana.