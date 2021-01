ČSSD představí detaily plánu, jak motivovat bonusem lidi zůstat v karanténě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Z mého pohledu bylo by velmi jednoduché, kdyby těm, kteří jsou na nemocenské kvůli covidu, zaměstnavatel vyplatil bonus, který mu bude potom odečten z odvodu na sociální pojištění,“ řekl v neděli Hamáček v Partii, kterou vysílaly televize Prima a CNN Prima News.

„Ve chvíli, kdy máte rodinu, která na tom příjmově není nic moc, a zůstanou oba rodiče na nemocenské, no, tak ten propad těch příjmů je takový, že je to často existenční otázka, oni si to prostě nemůžou dovolit, tak na ty testy nejdou,“ argumentoval Hamáček s tím, že náklady, které vzniknou, když ještě někoho nakazí, jsou daleko vyšší, než kdyby jim byl k nemocenské vyplácen bonus, aby zůstali doma a neroznášeli nemoc.

Stálo by to podle Hamáčka „lehce“ nad 100 milionů korun. „Což není nic, co by tu ekonomiku zdestruovalo,“ uvedl šéf ČSSD.

„Legislativní návrh představí sociální demokracie v pondělí na tiskové konferenci,“ uvedla pro iDNES.cz Maláčová. Nemocenská nyní činí 60 procent denního vyměřovacího základu.