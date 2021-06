Za normální situace hrozí za šíření nemoci až tři roky vězení, v nouzovém stavu však až osm let. A ­pokud by pachatel způsobil smrt dvou lidí, mohl by dostat až dvanáctiletý trest.

Mám Coronu a největší zábava je chodit do supermarketů a jazykem lízat pečivo. třiatřicetiletý muž z Ústí nad Labem