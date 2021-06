STALO SE DNES: Ženské příjmení možné bez koncovky -ová, Feri ostříhal afro

Ženy se budou moci svobodně rozhodnout, zda budou své jméno přechylovat příponou -ová. Sněmovna schválila návrh poslankyně a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové, která to navrhla ve spolupráci s Pirátem Ondřejem Profantem. O totéž budou moci rodiče požádat u dětí ženského pohlaví.

Očkovací portál občana, který byl oficiálně spuštěný v úterý, nabízí lidem možnost stáhnout si potvrzení o očkování nebo testu. Pro ověření pravosti je vybavuje také QR kódem. Problém ale je, že QR kód nikam nevede. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly je to jen dočasný stav.



Premiér Andrej Babiš se stěhuje na novou adresu. Sídlo Úřadu vlády se totiž dočasně přestěhuje od Vltavy do Hrzánského paláce na Hradčanech. Důvodem ke změně místa schůzí kabinetu je začínající dlouhodobá rekonstrukce zahrad Strakovy akademie.

Bývalý poslanec Dominik Feri změnil vzhled, zbavil se svého ikonického afra. Po opuštění Poslanecké sněmovny se nechal ostříhat. Fotku své nové vizáže sdílel pro své nejbližší přátele na Instagramu. Svého mandátu se vzdal poté, co se objevily informace o tom, že měl zneužít několik studentek.



Zatímco během prvního nouzového stavu obvinili policisté kvůli šíření nakažlivé nemoci čtrnáct lidí, za druhého nouzového stavu, který skončil v dubnu, to bylo více než desetkrát tolik. Za normální situace hrozí za šíření nemoci až tři roky vězení, v nouzovém stavu však až osm let. A ­pokud by pachatel způsobil smrt dvou lidí, mohl by dostat až dvanáctiletý trest.