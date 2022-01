Omikron udeřil, paralyzuje školy. Do karantény musí i očkovaní učitelé

Na Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku covid dlouho výuku výrazněji nezkomplikoval. To se tento týden změnilo. Ruku v ruce se změnou pravidel, podle kterých nyní musí do karantény i očkovaní učitelé. „Žáci, kterým v pondělí vyšel pozitivní antigenní test a posléze i PCR test, při trasování krajské hygienické stanici nahlásili, že příznaky pociťovali už minulý týden ve čtvrtek a v pátek,“ popisuje ředitelka gymnázia Olga Onderková. Hygiena do karantény poslala pět tříd a všechny učitele, kteří v těchto třídách učili bez respirátoru. Konkrétně do karantény musela víc než polovina učitelů a ve škole zůstalo 15 pedagogů na 13 tříd.

Už brzy budou moci školy využít až desetidenní ředitelské volno v případě velkého počtu učitelů v karanténě. Stejně tak budou moci ředitelé vyhlásit distanční výuku.