Na třetí dávku se lze zapsat od 12 let věku. Podle WHO zdravé děti nemusí

Od pondělí se mohou v Česku všechny starší děti 12 let registrovat na třetí dávku očkování proti covidu-19. Hlavní vědecká pracovnice Světové zdravotnické organizace (WHO) Soumya Swaminathanová nicméně upozorňuje, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by jinak zdravé děti a dospívající posilující očkování potřebovali.