Krize, covid, a stres. Lidem častěji selhává srdce, umírá se ale méně

Živí se jako řemeslník, pokládá podlahy a sportuje. Do svých 37 let se Tomáš Švajda z Háje ve Slezsku cítil zdravý. Byl v tak dobré kondici, že chtěl jet z Číny do Nepálu na kole. V tom mu ale zabránilo jeho srdce. Začalo selhávat. Svou roli zřejmě sehrál stres z pracovního vytížení i zakázek v cizině.