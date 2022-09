Z covidové krize nás dostane očkování, míní náměstek. Promluví o další strategii

„Je potřeba hlavně očkovat. Největší důraz během přípravy na podzim bude na očkování,“ prozradil koncem července strategii na případnou podzimní vlnu covidu-19 náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Zmínil tehdy, že kromě očkování proti covidu-19 bude jeho rezort propagovat očkování celkově, a to i na jiné nemoci, například proti chřipce.

Kromě toho tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz přiznal, že mutace BA.1 se v Česku neobjevuje, protože byla vytlačena mutacemi omikronu BA.4 a BA.5. Doplnil taky, že spolu s ministrem řeší i kampaň vedenou externí společností.

Česko dostane týdně 700 tisíc dávek

Do České republiky dorazily dávky vakcíny Comirnaty Original/Omicron BA.1 a v nejbližších době bude na očkovacích místech dostupná také adaptovaná vakcína Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1. Stalo se tak poté, co Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vydala rozhodnutí o registraci této látky a také Spikevaxu bivalent Original/Omicron BA.1.

Obě dávky lze podat jako posilující osobám od 12 let s odstupem 3 měsíců od poslední dávky. „Na většině míst už máme vakcíny od firmy PFIZER, doporučujeme sledovat centrální rezervační místa,“ řekl po tiskové konferenci Pavlovic.

Podle něj je stále možné se nechat očkovat bez rezervace termínu, uvedl taky, že týdně by Česko mělo dostat 700 tisíc dávek. „Pokud bude vakcína na nejnovější mutaci, tak ji dostaneme.“ Přičemž původní vakcíny má ministerstvo ve skladu asi pět milionů dávek.

Denní přírůstky

Poznámka: Reinfekce zahrnuje dříve otestované, kteří již byli dříve pozitivně testovaní na covid-19 a je u nich podezření na reinfekci.

Data podléhají další validaci a mohou se měnit.

„Covid nás umí vždy překvapit. Očkování pomáhá v kterékoliv době. Jak přichází boosterové dávky, vyzýváme občany, aby se šli naočkovat. Neochrání je před ním, ale před těžkým průběhem,“ řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Už v minulém týdnu dorazil lék paxlovid, nyní jej naskladňují lékárny. Předepisovat jej mohou lékaři u pacientů, kteří mají vysoké riziko vážného průběhu nemoci po nákaze koronavirem, například seniorům nebo chronicky nemocným.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek již dříve uvedl, že se dodávky zpozdily, a to z důvodu, že jeho rezort vyjednával co nejlepší podmínky, což se nakonec podařilo - „Vyjednávali jsme takové podmínky, abychom dostali a zaplatili jen množství, které spotřebujeme. To se povedlo,“ uvedl.