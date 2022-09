Vylepšenou vakcínou se v kraji očkovali první lidé, zájem je velký

„Vakcína je upravena tak, aby lépe odpovídala aktuálně cirkulujícím variantám viru SARS-CoV-2. Může poskytnout lepší ochranu jak proti těžkému průběhu onemocnění, tak i symptomatické infekci,“ uvedl vedoucí lékař očkovacího centra a plicní ambulance valašskomeziříčské nemocnice Miroslav Šimíček.

Novou vakcínou začali v tomto týdnu očkovat i v Baťově nemocnici ve Zlíně a první den naočkovali padesát lidí. „Zájem o ni je, téměř všichni, co přijdou, chtějí novou vakcínu. Doporučujeme zájemcům, aby se rezervovali, ale zatím očkujeme i lidi bez rezervace,“ uvedla mluvčí špitálu Dana Lipovská.

Ve Vsetíně spustí rezervaci pro tuto vakcínu zřejmě od 21. září, protože látku budou mít k dispozici až v závěru tohoto týdne. Už teď se na ni ale lidé ptají. Podobné je to v Uherském Hradišti, kde začnou s očkováním upravenou vakcínou dnes.

Dostanou se k ní i pacienti, kteří chtějí přijít za svým lékařem do ordinace. „Už teď vylepšenou vakcínou očkujeme, lidé se ptají a my to pochopitelně doporučujeme, protože vakcína má lepší účinky,“ potvrdil zlínský lékař Lubomír Nečas.

Látka s oficiálním názvem Comirnaty Original/Omicron BA.1 je registrovaná v zemích Evropské unie. „S tím, jak se pandemie vyvíjí, je strategií EU mít širokou škálu přizpůsobených očkovacích látek, které se zaměřují na různé varianty. Jedná se o klíčový prvek strategie boje proti pandemii, protože není možné předpovědět, jak se virus bude vyvíjet v budoucnu a jaké varianty budou kolovat tuto zimu,“ uvedl Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské agentury pro léčivé přípravky doporučil k registraci i další dvě vakcíny přizpůsobené tak, aby poskytovaly širší ochranu proti covidu, konkrétně zaměřené na Omicron BA.4 a BA.5.