Táta by tu byl, kdyby byla vakcína. Čtvrtníček je tváří očkovací kampaně

Petr Čtvrtníček covid na konci září 2020 prodělal, skončil dokonce na týden na JIP v Motole. „Prošel jsem středně těžkým covidem, to bylo ještě před první vakcínou,“ uvedl ve čtvrtek při startu kampaně herec.

Začátkem listopadu 2020, tedy měsíc po Čtvrtníčkově hospitalizaci, zemřel na covid jeho otec. „Mohl by tu ještě být, kdyby byla vakcinace, která teď už je,“ řekl.

V mediální kampani, kterou ve čtvrtek představilo, chce ministerstvo podle Válka ukazovat konkrétní lidské příběhy, které koronavirus ovlivnil. „Virus pořád zbytečně zabíjí naše spoluobčany. Každý den jsou tu lidi, kteří zbytečně zemřou,“ uvedl Válek.

Informace k očkování jsou dostupné na webu Česko očkuje.

Vlna nových případů, jejichž počet začal v ČR znovu stoupat v září, bude podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) pravděpodobně gradovat na přelomu listopadu a prosince a pokračovat až do ledna. Lidé, zejména starší 60 let, by se podle něj měli před touto vlnou přeočkovat.

„Řada odborníků se domnívá, že omikron bude finální mutace. Budeme pak pravděpodobně řešit covid podobně jako chřipku. A pravděpodobně se objeví i společné vakcíny,“ řekl Válek. Česko na ně má podle něj vyhrazenu miliardu korun, očekává se, že minimálně ty od firmy Moderna budou dostupné příští rok. Proti chřipce je nutné se očkovat každoročně, protože vakcína chrání řádově měsíce a mění se její složení.

Přeočkování jednou ročně, říká Válek

Pokud koronavirus nebude mutovat negativním směrem, který by vyžadovat opakovat očkování jak na jaře, tak na podzim, bude podle Válka pravděpodobné přeočkování jednou ročně na podzim. „Přeočkování by mělo všechny chránit minimálně devět měsíců,“ dodal ministr.

Specifikem omikronu je podle něj také vysoká nakažlivost, která vede i k tomu, že rouška a respirátor chrání méně než u dřívějších variant viru. Přesto ale ministr doporučuje jejich nošení například ve zdravotnických zařízeních, nejen kvůli covidu, ale i kvůli chřipce a dalším respiračním nákazám.

Nemocnicím a lůžkových sociálním zařízením je doporučil, další opatření ale nechystá. „Žádný další krok není racionální, není smysluplný a není rozumný,“ dodal.

Kampaň připravila agentura McCann Prague a nákup mediálního prostoru zajišťuje agentura Remmark. Podle mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba vyšla na zhruba 50 milionů korun, z čehož 30 milionů stál nákup mediálního prostoru v televizích, rádiích, inzerátů a plakátovacích ploch a zhruba 1,5 milionu korun dostala agentura za návrh kampaně.