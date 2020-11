Průzkum: Češi se bojí ekonomické krize, proti očkování jsou hlavně vzdělanější

14:45

Proti nemoci covid-19 by se nechalo očkovat v případě, že by byla vyvinuta účinná vakcína, 36 procent Čechů. Naopak 46 procent o tom neuvažuje a zhruba pětina není rozhodnuta. Vyplynulo to průzkumu National Pandemic Alarm, který vznikl mezi 30. říjnem a 2. listopadem. Ochota Čechů k očkování proti jejímu předchozímu zjišťování mírně klesla.