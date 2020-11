Kvůli obavám z covidu lidé dál zanedbávají kontroly i u vážných chorob

„Strach lidí z toho, že by se mohli ve zdravotnickém zařízení nakazit koronavirem, stále trvá, je ale menší než na jaře – tehdy se nám z pravidelných nebo i prvních prohlídek odhlašovaly až dvě třetiny objednaných pacientů. Nyní je to do 20 procent maximálně,“ uvedl primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE Milan Lukáš.

Propad zájemců o preventivní vyšetření na dermatologii zase zaznamenala Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podle ředitele Petra Arenbergera dorazilo na preventivní kontrolu znamének o třetinu méně pacientů než v minulém roce. Zanedbání kontroly zhoubného melanomu přitom podle něj člověka přímo ohrožuje na živote. Ročně jím v Česku onemocní 3 500 lidí.



Nemocnice musely péči o neakutní pacienty omezit na konci října na základě rozhodnutí vlády. Nyní však upozorňují, že se odsunutí termínů týká také preventivních a screeningových vyšetření.

„Každý měsíc, kdy se nepokračuje ve screeningu kolorektálního karcinomu, propadají sítem včasného záchytu stovky lidí. Ti se mohou v budoucnu potýkat s vážným nádorovým onemocněním. Stejně tak se může vymstít prodlužování termínů kontrol u chronických pacientů se střevními záněty,“ upozorňuje Lukáš.

Preventivní kontrolou rakoviny tlustého střeva v Česku ročně projdou tisíce lidí. Diagnózu rakoviny tlustého střeva a konečníku si pak každoročně vyslechne více než 7600 z nich.

Lidí, kteří ze strachu z koronaviru otálejí s objednáním na pravidelnou kontrolu, se přitom podle lékařů nemají čeho bát. „Pacientům se střevními záněty nehrozí riziko závažnějšího průběhu infekce. Naopak, ti, co se léčí biologickou léčbou jsou podle posledních vědeckých poznatků před těžším průběhem nemoci chráněni. Dokonce u nich často nákaza koronavirem probíhá asymptomaticky,“ vysvětlil Lukáš.

Kvůli strachu z nákazy nedorazili na léčbu

Někteří pacienti dokonce ze strachu z nákazy nedorazili na biologickou léčbu. „Pokud pacient přijde, léčbu dostane. Pravdou je, že někteří se pro léky v tomto obdobní nedostavili – jejich stav se pak horší. U nás jsou to naštěstí výjimky,“ doplnil ředitel vinohradské nemocnice Arenberger.

K pravidelným kontrolám pacientů nyní lékaři využívají konzultace po telefonu. „Kontroly u vhodných pacientů provádíme s pomocí webové aplikace,“ uvedl gastroenterolog Lukáš. Každý rok si diagnózu střevního zánětu vyslechne asi 2 000 Čechů, dalších 55 000 lidí s nějakou formou tohoto onemocnění žije.