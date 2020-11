Jídlo, nebo nájem? Rodin ve finanční tísni přibývá, neziskovky mají napilno

Rodině z Olomoucka se nedávno narodilo druhé dítě – holčička Šárka. Přestože z ní mají rodiče radost, znamená to pro ně další navýšení výdajů. Ty jim přitom již nyní přerůstají přes hlavu. Otec totiž nedávno přišel vlivem koronavirové krize o práci dělníka ve výrobní firmě a novou práci se mu nedaří najít. Všichni čtyři tak nyní žijí pouze z dávek hmotné nouze a z rodičovského příspěvku. A to jim často nestačí ani na zajištění základních potřeb.

Rodina se proto obrátila na neziskovou společnost Patron dětí, která spadá pod Nadaci Sirius. Žádá ji o mimořádnou pomoc v podobě balíku základních potravin a hygienických potřeb.

Není jediná. Stejně jako řada dalších neziskových organizací i Patron dětí pozoruje v posledních týdnech nárůst počtu lidí, kteří vlivem koronaviru přišli o zaměstnání a nyní jim finance nevystačí ani na základní potřeby.

Jen od začátku podzimu, tedy od 22. září, do pondělka obdržela organizace 1 712 žádostí o pomoc pro nezletilé děti se sociálním či zdravotním znevýhodněním. Asi třetina z nich pak žádala o balíky základních potravin a hygienických potřeb. Zatím jich Patron dětí rozdal 131, na dalších žádostech pracuje.

Problémy přinesl až koronavirus

„O balíky základních potravin a hygienických potřeb žádají rodiny s nezletilými dětmi, které se nacházejí v opravdu tíživé finanční situaci. Pokud ještě nějaké peníze mají, stojí před rozhodnutím, zda za ně koupit jídlo, nebo zaplatit elektřinu nebo nájem. Kdo takovou situaci nezažil, vůbec si neumí představit ten stres, protože ani jedna volba není schůdná,“ říká výkonná ředitelka Patrona dětí Edita Mrkousová.

Dodala, že ani zdaleka nejde jen o rodiny, které by byly ve finanční nouzi dlouhodobě. Většinou jde o ty, jejichž problémy započaly s první vlnou epidemie nemoci covid-19, a tedy s prvním zavíráním provozoven.

„Měsíce táhnoucí se koronakrize přivádí do tíživé finanční situace i rodiče, které by ještě nedávno ani ve snu nenapadlo, že budou potřebovat pomoc zvenku,“ popsala Mrkousová.

A podobně mluví i zakladatelka neziskové organizace Fandi mámám Žaneta Slámová. „V současné době jsme zaznamenali celkově vyšší zájem ze stran maminek samoživitelek, než je obvyklé. Často se jedná i o maminky, které před koronavirovou krizí svoji situaci zvládaly, nyní se ale například kvůli ztrátě zaměstnání či brigády ocitly ve finanční tísni,“ popsala.



Mrkousová doplnila, že je důležité, aby se tito lidé za své finanční problémy nestyděli. „Nedostali se do této situace vlastní vinou, a jestli my Češi něco umíme, tak je to semknout se a pomáhat si ve zlých časech. Tak se to děje i tentokrát,“ uvedla a dodala, že dárci na tyto balíky přispívají velmi rychle po uveřejnění sbírky – v řádu dní či dokonce pouhých hodin.

Vyprázdněné potravinové banky

O práci přišla kvůli koronaviru také samoživitelka Petra. Pracovala v restauraci na dohodu, a když je vláda v polovině října zavřela, ocitla se bez příjmů. V následujících dnech očekává poslední výplatu, ta však bude činit jen několik tisíc korun za první říjnový týden.



„Na jaře jsem na tom byla stejně. Proto když jsem opět nastoupila do práce, začala jsem si dělat zásoby. A ty teď už zase dochází,“ dodala. I ona se proto obrátila na jednu z dobročinných organizací, které nabízejí pomoc.

Ty mají nyní napilno. Například Člověk v tísni poskytl od září potravinovou pomoc více než 300 jednotlivcům či rodinám. „Jsou to základní potraviny, ale je třeba říct, že nerozdáváme pouze jídlo, ale řešíme situaci lidí tak, aby se stabilizoval jejich příjem a potravinovou pomoc příště nepotřebovali,“ vysvětlila vedoucí metodička sociálních služeb Kateřina Dosoudilová.

Sbírka potravin Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém mohou lidé darovat trvanlivé potraviny či produkty drogerie. Její podzimní verze letos proběhne v sobotu 21. listopadu. Zájemci je v tomto dni mohou nakoupit v jednom ze zapojených obchodů a za pokladnami je předat dobrovolníkům.

Kromě toho organizace přispěje na nákup potravin potravinovým bankám. I ty se ale již potýkají s nedostatkem. „Evidujeme enormní nárůst poptávky. V některých krajích až dvojnásobný. Současně s tím se potýkáme s nedostatkem trvanlivých potravin, jako jsou konzervy, těstoviny, rýže,“ popsala ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Kromě zvýšené poptávky totiž potravinové banky postihl ještě jeden problém – jarní sbírku potravin musely z epidemiologických důvodů zrušit. Zásoby se proto nedoplnily tak jako normálně. „Podzimní sbírka potravin určitě proběhne, i když za velmi omezené účasti dobrovolníků. Budeme dodržovat nejpřísnější ochranná opatření a doufáme, že i tak se nám povede vybrat trvanlivé potraviny pro lidi v nouzi,“ dodala Láchová.

Také Iniciativa Food not Bombs, která zadarmo rozdává vegetariánské a veganské jídlo, a to především lidem bez domova, zažívá nápor zájemců. „Je to násobně víc lidí,“ uvedl Petr Telč z pražské pobočky.

Jak přitom popsala na Facebooku jedna z dobrovolnic, nejde jen o „běžnou“ klientelu. „V neděli jsem se na Food not Bombs rozdávání málem složila. Bylo tam o tolik, ale o tolik lidí více než před krizí. Spousta mladých lidí, vypadali skoro jako vy nebo já nebo naopak paní, které mi připomínaly moji babičku,“ popsala.

„Podle mě jsme krok od toho, kdy tam začnou chodit lidi s dětmi. Úplně jsem se rozklepala, bylo mi to strašně líto,“ dodala dobrovolnice.

Očekává se další nárůst poptávky

Situace se skutečně může ještě dál zhoršovat. Další nárůst poptávky očekává třeba Člověk v tísni. A to v souvislosti s nynější krizí, ale třeba i s koncem moratoria odkladu placení nájmů.

Zahlceni jsou ostatně i jejich dluhoví poradci. „V počátcích krize se počet volajících zvýšil až desetinásobně a museli jsme navýšit tým poradců,“ uvedl vedoucí dluhového a kariérního poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle.

Během prázdnin pak zájem opadal, vracela se navíc „tradiční“ témata, tedy exekuce, oddlužení a podobně. Nyní se zase dotazy více týkají koronaviru. „Do konce roku opět očekáváme pokračující mírný nárůst volajících, největší nápor pak očekáváme v příštím roce,“ uvedl mluvčí organizace Tomáš Urban.

Podzimní sbírka potravin proběhne za přísných hygienických opatřeních: