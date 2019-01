Církev děsí zdanění restitucí. Práci kvůli němu může ztratit každý pátý

„Je třeba si uvědomit, že zhruba 85 procent našich mandatorních výdajů jsou mzdy. Nyní tedy usilujeme o to, abychom náš majetek zhodnotili tak, že v příštích třech desetiletích nebudeme muset ve velkém propouštět,“ řekl zdroj MF DNES.

„Představa, že z finanční náhrady stát nyní odkrojí zhruba pětinu, znamená – zjednodušeně a ve zkratce řečeno – že budeme mít problém zachovat každé páté pracovní místo,“ spočítal. A upřesnil, že o místo by se určitě nemuseli bát kněží, kterých je už teď málo.

„Nejvíce by se to proto odrazilo v ostatních oblastech – kultuře, péči o památky a podobně. Pokud návrh projde, zde bychom museli velmi výrazně omezit výdaje na provoz. Tedy i propouštět lidi,“ uzavírá oslovený pracovník biskupství.

Jméno ani pracoviště zveřejnit nechtěl. Je to dost choulostivá záležitost, strašit vlastní lidi propouštěním. Katolická církev zaměstnává odhadem asi 13 tisíc lidí.

Ročně o 380 milionů méně

Celkem by měly církve obdržet na náhradách asi 59 miliard korun v průběhu třiceti let (od roku 2013). Částka je navyšována o inflaci. Nyní dostávají každoročně asi dvě miliardy, zdanění by jim z toho „ukrojilo“ 380 milionů korun. Oficiálně je samozřejmě katolická církev v komentářích zdrženlivější. O úsporných scénářích spekulovat nechce. Vlastně si je ani moc nepřipouští.

„Věříme, že žijeme v právním státě, a proto se z principu nepřipravujeme a ani nechceme připravovat na stav bezpráví,“ odpověděla třeba mluvčí plzeňského biskupství Zuzana Lášková. MF DNES oslovila i některé další diecéze.

Mluvčí kardinála Dominika Duky Stanislav Zeman místo odpovědi přeposlal vyjádření sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla. Ten rovněž napsal, že si zdanění nedokáže představit. „Muselo by jít o nějaké speciální zdanění, které by se však věcně blížilo spíše konfiskaci,“ soudí Přibyl.

Poslanci by měli zdanění definitivně schválit na schůzi, která začne už příští týden. A zatím se zdá, že ho skutečně schválí, protože ČSSD, ANO i KSČM mají pocit, že církevní náhrady jsou přemrštěné. Církve si v takovém případě budou na zákon stěžovat u Ústavního soudu, který tak bude mít poslední slovo.

MF DNES konfrontovala s hrozbou propouštění i jednoho z navrhovatelů zdaňovacího zákona, komunistu Stanislava Grospiče. Ostatně komunisté vždy vystupovali jako strana, která hájí pracující.

„Já si myslím, že se to vyjádření církve, které máte, nezakládá na relevantních číslech. Vylučuji, že to bude mít sociální dopady. Církve s tím nemohou takto kalkulovat. Je to podle mě záměrně použité, aby zdůraznili tu opodstatněnost,“ reagoval Grospič.

Proti zdanění už vystoupili i Židé. Deník N v úterý napsal, že s ministrem vnitra Janem Hamáčkem se v pátek sešel izraelský ministr vnitra Machluf Deri a vyjádřil obavy, že i české židovské obce by přišly kvůli novému zákonu o desítky milionů korun.