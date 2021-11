Cimický radil jak proti bezpráví a povalil mě na gauč, svědčí moderátorka

Jan Cimický nyní čelí obvinění ze sexuálního násilí od více žen. Ze svědectví vyplývá, že se často jednalo o pacientky, které sexuálně zneužíval. Případem se zabývají pražští kriminalisté, potvrdil mluvčí policistů Jan Daněk.

Policie ČR @PolicieCZ 2/2 V případu kriminalisté nyní provádí prvotní úkony v rámci trestního řízení. Prosíme touto cestou možné poškozené ženy a svědky, aby se ozvaly přímo vyšetřovateli na telefonní číslo 603457989. oblíbit odpovědět

Jednou z obětí útoku byla také moderátorka pořadu Sama doma na České televizi Martina Hynková Vrbová, a to už před dvaceti lety. Moderátorka s Cimickým pracovala na pořadu Co mám dělat když...?, kde byl psychiatr v roli odborníka, a radil mladým lidem, jak si poradit v psychicky náročných situacích. Jednotlivé díly pořadů se zabývaly tématy jako například „Jak se bránit bezpráví silnějšího,“ „Jak jednat s autoritativními lidmi“ nebo „Mám pocit, že mě chce někdo ovládat.“

Moderátorka s ním přicházela do styku vždy se štábem. První příležitosti, kdy se s psychiatrem sešla sama, využil. „A právě při přípravě jednoho dílu tohoto pořadu jsem od MUDr. Cimického potřebovala doplňující informace,“ popisuje Hynková Vrbová, co předcházelo osobní schůzce.

„MUDr. Cimický mě krátce po příchodu napadl. Povalil mě na sedačku, kde mě začal osahávat na prsou a líbat,“ píše moderátorka na svém Instagramu. „Ve chvíli, kdy se mi podařilo ho na chvíli odstrčit, začal recitovat jednu z jeho básní. Byla jsem v naprostém šoku,“ pokračuje Hynková Vrbová. Následně z ordinace utekla. Podle jejích slov s ním spolupráci po této zkušenosti okamžitě ukončila, a slíbila si, že se s ním už nikdy nesetká.

Častou otázkou veřejnosti je, proč ženy událost neohlásí na policii, nebo příběh nezveřejní ihned. Hynková Vrbová šla s příběhem ven teď, aby podpořila ženy, pacientky, jejichž příběhy jsou bagatelizovány.

„Nebyla jsem pacientka, byla jsem v pořadu jeho kolegyně, moderátorka České televize a stalo se mi to samé,“ píše moderátorka.

„Od žen, s nimiž jsme natáčeli, vím, že tato okolnost u nich hraje roli. Bojí se, že jejich slovo pacientky s psychickými potížemi má nižší váhu než slavného psychiatra,“ napsala na svém Twitteru moderátorka České televize Nora Fridrichová, která v pořadu 168 natáčela reportáž s ženami, které sexuální obtěžování psychiatrem Cimickým zažily.

Spíš herec, vypravěč...gynekolog, sexuolog?

Že byl Cimický hrozbou pro pacientky ve velkém časovém rozpětí dokazuje i jedno ze svědectví v recenzích ZnamyLekar.cz. Na portálu, kde lidé mohou lékaře najít, objednat i zanechat svůj názor, se objevila jedna znepokojující zpráva ze srpna roku 2013. Píše ji uživatel julifilipova, a hned na začátku zmiňuje, že lékaře nikdy nikomu nedoporučuje.

Výzva Policie ČR 9.11.2021 „Od včerejšího dne se kriminalisté třetího policejního obvodu na základě zveřejněných informací v médiích zabývají případem sexuálního obtěžování pacientek lékařem z Prahy 8, ke kterému mělo docházet v minulých letech až do současné doby. V případu kriminalisté provádí prvotní úkony v rámci trestního řízení a touto cestou prosí možné poškozené ženy a svědky, aby se ozvaly přímo vyšetřovateli na telefonní číslo 603457989.“

„Velký šok z jeho tzv. terapie, a deprese mě dodnes doprovází životem...V době, kdy jsem se u tohoto lékaře tzv. léčila jsem byla adolescent, a jakým způsobem mě léčil sem napsat nemohu, neb málokdo by věřil, a také by to zde neprošlo...Doktor CINICKY, pardon Cimický měl být spíše hercem, vypravěčem...gynekologem, sexuologem? Zneužívaných pacientek má na svědomí asi více... Děkuji za možnost mého názoru a doufám, že ho moderátor tentokrát zveřejní...“

Kromě menšiny pozitivních recenzí, kde uživatelé doktora chválí, a potvrzují jeho kapacitu, se na stránce objevuje velké množství negativních. Nejčastěji si pacienti stěžovali na vyslovení anamnézy téměř ve dveřích, předepisování velkého množství léků, neustálé nabízení akupunktury za 600 korun, na níž pak pacienti strávili většinu času pobytu v ordinaci spolu s dalšími pacienty, nebo odměřený až arogantní přístup.

„Pan Cimický má na jednoho pacienta zhruba 5-10 minut, během kterých stihne napsat recept a nabodat jehličky, rozhovor pouze na téma zvýšení/snížení medikace,“ píše jeden z pacientů, čímž shrnuje většinu negativních recenzí na stránce.

Kdo by věřil alkoholičce?

K situaci se komentářem vyjádřil i novinář, publicista a fotograf Josef Chuchma. V textu popisuje, že Cimický před čtyřiceti lety obtěžoval studentky střední zdravotnické školy, které k němu chodily na konzultace kvůli praxi. Tam mělo docházet k jejich svlékání a osahávání. Podle Chuchmy to bylo ve třídě maturitního ročníku 1981 veřejným tajemstvím.

O sexuálním zneužívání pacientek Cimickým psala také už v roce 2001 Krystyna Wanatowiczová, kterou Chuchma v textu cituje. Podle ní Cimický odešel roku 1996 z bohnické psychiatrické léčebny, jejímž primářem byl v letech 1981 až 1996, právě kvůli stížnostem pacientek.

Jistá Alena své pocity vystihla i za mnohé jiné. „Kdo by uvěřil bývalé alkoholičce?“ ptala se ve strachu z mediálně uznávaného odborníka. Drtivá většina obětí chce na svůj zážitek co nejdříve zapomenout a představa veřejného propírání intimností v nich vzbuzuje hrůzu.

Cimický v reakci na první obvinění herečky Jany Fabiánové koncem října napsal, že „jakékoli nařčení jednoznačně odmítá“. „Podobnému obvinění je těžké se bránit, nejsem si však vědom žádného profesního ani osobního selhání. Není to pravda. Vzniklou situaci považuji za politováníhodnou snahu o zviditelnění se ve chvíli, kdy se prezident republiky rozhodl ocenit mou celoživotní práci,“ uvedl psychiatr. Nová obvinění pro ČT komentovat nechtěl. MF DNES pouze vzkázal, že se radí s právníky. Ti obvykle doporučují nic už veřejně neříkat.