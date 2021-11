Oběti zneužívání se měly ozvat hned, řekl Kubek k Cimického kauze

Kvůli možnému zrušení státního vyznamenání pro Cimického nebude podnikat žádné kroky. „V této situaci si myslím, že by bylo rozumné od vyznamenání upustit,“ reagoval v pondělí pro iDNES.cz premiér Andrej Babiš. Podle něj by měl lékař nejprve očistit své jméno.

Kubek situaci konzultoval s předsedkyní Revizní komise ČLK Janou Vedralovou a Impulsu potvrdil, že komora nikdy nic ohledně psychiatra Cimického neřešila.

„Všechny případy, ke kterým mělo dojít, jsou datovány daleko za hranou jednoho roku, kdy může případy ČLK řešit. V dané chvíli už toho ČLK moc neudělá,“ dodal.

Uvedl také, že nerozumí tomu, proč ženy nenahlásily případy sexuálního zneužívání v době, kdy k němu mělo docházet. „Doporučuji všem pacientům a pacientkám, kteří budou mít pocit, že lékař zneužíval svého dominantního postavení, že je nějakým způsobem obtěžoval, tak aby to řešili hned. Vyšetřovat něco po mnoha letech je komplikované, skoro nemožné,“ míní.

„Tím, že se pacient ozve hned, tak jednak může dosáhnout potrestání daného lékaře, ale zejména chrání další pacienty před podobným naprosto nepřijatelným jednáním,“ řekl Kubek.

Kvůli možnému zrušení státního vyznamenání pro Cimického nebude Česká lékařská komora podnikat žádné kroky. „Je rozhodnutím pana prezidenta, koho chce vyznamenat. Naše kompetence je předávat ocenění Rytíř lékařského stavu. Se státními vyznamenáními nemáme nic společného,“ uzavřel Kubek.

Nikdo nic nehlásil ani Psychiatrické společnosti

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP (PS) v úterý uvedl, že kauzu sleduje s velkým znepokojením. „Podle dostupných informací jsou v tuto chvíli všechna obvinění prošetřována Policií ČR a pokud se potvrdí jako pravdivá, tak i PS z celé záležitosti vyvodí důsledky. Společnost dosud nikdy neobdržela žádnou stížnost či podnět, který by s chováním MUDr. Cimického souvisel,“ uvedl za společnost mediální zástupce Jan Červenka.

„Jako odborná společnost dbáme na to, aby všichni naši členové jednali vždy v souladu s lékařskou etikou. Dodržování etických pravidel je základní povinností každého lékaře a případná pochybení proti lékařské etice řeší vždy Etická komise ČLK, nicméně i PS ČLS JEP může v případě závažného pochybení nebo prokázaného trestného činu dle svých stanov člena společnosti vyloučit ze svých řad,“ uzavřel Červenka.

Jan Cimický v současnosti čelí obvinění ze sexuálního násilí od více žen. Ze svědectví vyplývá, že se často jednalo o pacientky, které sexuálně zneužíval. Případem se zabývají pražští kriminalisté, v úterý vyzvali možné poškozené ženy a svědky, aby se ozvali přímo vyšetřovateli na telefonní číslo 603 457 989.

Cimický v minulých dnech na dotaz MF DNES sdělil pouze to, že věc řeší s právníky.

Oběti sexuálního potřebují podporu a čas, říká Nejedlová

Zakladatelka organizace Konsent Johanna Nejedlová, která se věnuje problematice sexuálního násilí už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětlovala, proč oběti o útoku nebo znásilnění promluví až po letech.

„Protože je to věc, se kterou se potřebují srovnat. Takhle od stolu se hrozně snadno říká, jak bychom se zachovali, protože nemáme tu zkušenost. Ve velkém počtu případů se navíc obětem diagnostikuje posttraumatická stresová porucha, která je závažná a porovnává se rozsahem s tím, co mají třeba vojáci, kteří se vrací z války,“ řekla Nejedlová.

„Není snadné se vyrovnat s takovým zážitkem, člověk to v sobě musí zpracovat a vyrovnat se s tím. Často to oběti nechtějí říkat, protože to chtějí vytěsnit a neřešit to. Nebo to někomu řekly, ale dotyčný neměl tu reakci, kterou by oběť potřebovala. Třeba komentáře typu „můžeš si za to sama, proč to vytahuješ, vždyť to nebylo tak strašné“... To vůbec nepomáhá tomu, aby s tím člověk šel ven co nejdříve,“ dodala.

Ve chvíli, kdy zjistí, že se to děje dalším lidem nebo že měl někdo podobný příběh, dodá jim to podle Nejedlové odvahu. „Oběti si často myslí, že jsou v tom samy, že se to nikomu jinému neděje. Ale když vidí příběhy dalších žen, může je to inspirovat a příběh si můžou spojit s tím, že zažily něco podobného a nejsou jediné,“ vysvětlila Nejedlová.