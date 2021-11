Babiš apeluje kvůli Cimickému na Zemana. Prezidenta vyšetřování nezviklalo

Podle Babiše by vyznamenání psychiatrovi Cimickému připadnout nemělo. Apeloval tak na prezidenta v dopise, který mu poslal ve středu.

„Domnívám se, že s ohledem na závažnost těchto podezření považuji za vhodné, aby bylo od udělení státního vyznamenání panu Janu Cimickému upuštěno,“ stojí v dopise, uvedl iROZHLAS.cz, který má dopis k dispozici.



Odpověď Hradu na dopis zatím není známa. V úterý však Zeman přes svůj tiskový odbor vzkázal, že ve věci udělení vyznamenání se jeho postoj ani ve světle policejního vyšetřování nemění, píše iRozhlas.cz

Babiš už dříve webu iDNES.cz řekl, že zprávy o doktorovi Cimickém jsou šokující. „Nejsem schopen posoudit jejich pravdivost, nicméně v této situaci si myslím, že by bylo rozumné od vyznamenání upustit,“ reagoval na situaci premiér. Podle něj by měl doktor nejprve očistit své jméno.

Cimický působil napřed v Psychiatrické léčebně Bohnice jako primář socioterapeutického a rehabilitačního oddělení od roku 1981 do roku 1996. Poté si založil soukromou kliniku.

Nepříjemné zážitky s Cimickým popsalo v médiích už několik žen. Případem se začala zabývat policie. Psychiatr sdělil, že momentálně věc řeší s právníkem.

Zdeněk Bašný, tehdejší ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice, České televizi řekl, že Cimického odchod z ústavu v roce 1996 souvisel právě se sexuálním obtěžováním.



„Odchod z léčebny s tím přímo souvisel, protože to bylo po dvou informacích, které jsem získal, které zněly velmi věrohodně. Kolega Cimický to popřel, že by to tak to probíhalo, ale ty výpovědi byly obdobné, popis byl shodný, jako jsou popisovány teď v médiích,“ řekl.



Vlnu obvinění proti známému psychiatrovi spustila informace, že Cimický dostane od Zemana vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury. Zpěvačka a herečka Jana Fabiánová chvíli poté, co o ní média informovala, napsala na sociální síť, že ji lékař v minulosti sexuálně napadl.