„Rozešli jsme se na základě dohody. Neměl jsem přímé důkazy, výpovědi ale byly věrohodné. Řekl jsem, že to dál nejde a měl by radši odejít, nebo bychom to museli řešit složitější cestou,“ zavzpomínal pro MF DNES Bašný.

Dohodli jste se na odchodu hned poté, co jste se o sexuálním obtěžování dozvěděl?

Nebylo to hned. Tyhle řeči byly dlouhodobé. Pak přišlo několik konkrétních podnětů, které odpovídaly tomu obecnému povědomí.