Cimický nepřevezme vyznamenání. Obviněním se však chce bránit

Jak to chodí, řekl Jindřich Forejt: Jaká je procedura udělení nebo propůjčení?

Poslední instance – tou nejdůležitější je pan prezident – rozhodne, zda vyznamenání udělí či propůjčí. Řády se propůjčují, medaile udělují, ale cizincům se i řády udělují. Prezident je vázán řádovými dny – 28. říjnem a 1. lednem –, kdy jsou vyznamenání propůjčena/udělena. Rozhodnutí o udělení, které musí ze zákona kontrasignovat premiér, je vázáno ke konkrétnímu řádovému dni. Samotné předání je jiná věc – pouze technikálie. Důležité je, zda bylo uděleno a podepsáno premiérem a prezidentem. Lze v Česku vzít státní vyznamenání zpět?

Zákon u nás neupravuje mechanismus zpětného vzetí udělení státního vyznamenání, zákonodárce na toto nemyslel. Když je rozhodnutí úřednicky zpracováno a podepsáno, zákon neupravuje zpětvzetí. Je v podstatě na právnících, jak to vyhodnotí, ale zákon přímo to neupravuje. Co lze tedy dělat?

Mohou samozřejmě nastat objektivní příčiny k odebrání i poté, co je rozhodnutí vyhotoveno. Rozhodnutí muselo být kontrasignováno premiérem. Předpokládám, že když premiér říká, že si myslí, že by nemělo být uděleno, tak vychází z pozice, že ho již kontrasignoval. Musel by se vyrobit právní dokument, který by říkal, že z rozhodnutí prezidenta republiky je vzato zpět. Žádný dokument takové povahy se nezveřejňuje ani nezasílá těm lidem, kterým bylo odňato.

Kdo může navrhovat osoby, aby je stát vyznamenal?

Návrh na udělení či propůjčení státního vyznamenání České republiky může učinit kdokoliv, kdo chce jakoukoliv osobnost navrhnout – občan ČR i cizinec. Někdy dochází k nedorozumění, že si lidé myslí, že návrh může podat jen státní instituce či úřad. Není to pravda, může to učinit kdokoliv: občan, skupina občanů, sdružení. Komu se návrh podává?

Podává se prezidentu republiky, a to písemně. Nikde není popsána přesná procedura, jakou má mít žádost strukturu, ale ze zvyku by měla žádost obsahovat odůvodnění, proč je vyznamenání navrhováno, a také by měla, ale nemusí obsahovat návrh, na které přesné vyznamenání je dotyčný navrhován. Mělo by z žádosti být jasně patrné, kdo navrhuje, koho a proč. Jak dlouhou časovou lhůtu má prezident na vyhodnocení?

Žádosti vyhodnocuje pan prezident, nikde není stanovena žádná lhůta, dokdy mají být žádosti vyhodnoceny, pouze Parlament dodržuje zvyklost, že návrhy vzešlé ze Sněmovny či Senátu, které se zde projednávají na příslušných místech v té či oné komoře, jsou na Hrad posílány zhruba v červnu, aby zde pro prezidenta byla dostatečná lhůta. Prezident si je pročte a zhodnotí. Činí tak vždy sám?

Může taktéž pověřit osobu, která se této agendě věnuje. Za období prezidenta Václava Klause k tomu byli určení například jeho zvláštní poradci, této činnosti jsem se věnoval i já za svého působení na odboru protokolu. Návrhů bývá několik desítek až několik set, tedy jde i o technické provedení.